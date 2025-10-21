Врач назвал лучшие напитки для согревания
Куриный бульон — оптимальный напиток для согревания в холодное время года, заявил в беседе с RT врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, тёплый бульон обеспечивает организм белком, быстро насыщает и восстанавливает энергетический баланс.
«Мы получаем тепло, белок, это лёгкий и быстро насыщающий продукт. Мы получим сразу и нагрев, и питание, восстановим энергетический баланс. Это самое лучшее, что можно придумать», — отметил врач.На второе место по эффективности Кондрахин поставил чай — чёрный, зелёный или травяной. Также хорошо подойдут горячие морсы и компоты.
Кофе, по словам эксперта, не подходит для согревания, так как способствует обезвоживанию. Врач посоветовал заменить его тёплым молоком. Оно, благодаря содержанию жира, быстро всасывается и даёт выраженный согревающий эффект.
При этом Кондрахин предупредил, что употребление слишком горячих напитков может привести к ожогам слизистой и повысить риск рака пищевода. Среди симптомов он назвал боль и дискомфорт при глотании, а также воспаление ротовой полости. Для восстановления врач рекомендовал мягкую пищу, йогурты и кефир.