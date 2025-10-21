Врач назвал лучшие напитки для согревания

21 октября 2025, 11:57

Фото: istockphoto / Alextype

Куриный бульон — оптимальный напиток для согревания в холодное время года, заявил в беседе с RT врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





По словам специалиста, тёплый бульон обеспечивает организм белком, быстро насыщает и восстанавливает энергетический баланс.

«Мы получаем тепло, белок, это лёгкий и быстро насыщающий продукт. Мы получим сразу и нагрев, и питание, восстановим энергетический баланс. Это самое лучшее, что можно придумать», — отметил врач.