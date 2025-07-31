Врач рассказала об опасности попадания воды в уши и как этого избежать

31 июля 2025, 11:17

Врач Вашкевич: воду из ушей можно убрать с помощью полотенца и фена

Фото: iStock/galitskaya

Лето — сезон купаний и кондиционеров, что зачастую приводит к лор-заболеваниям и различного рода недугам.





Врач-отоларинголог Полина Вашкевич в беседе с «Радио 1» рассказала, что летом распространены ушные болезни, так как вода во время купания зачастую попадает внутрь органов.





«Вода, которая попала в ухо, может создать влажную среду, идеально подходящую для развития бактериальной инфекции. Это может привести к воспалению кожи слухового прохода, которое сопровождается у пациентов сильной болью в ухе, зудом и снижением слуха. Также образовавшаяся серная пробка может разбухнуть после купания и полностью перекрыть слуховой проход», — сказала она.

«Но после купания я рекомендую сразу удалять воду из уха. Для этого можно немного наклонить голову в сторону и аккуратно ей покачать, чтобы вода самостоятельно вытекла. Также можно помочь себе кончиком полотенца: вытереть и подсушить слуховой проход теплым воздухом из фена, держа на расстоянии 30 сантиметров от уха», — посоветовала врач.