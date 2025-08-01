Врач рассказала, можно ли лечить горло мороженым
Врач Вашкевич: лечить горло мороженым можно
Миф о том, что горло можно лечить мороженым так и остается мифом, потому что не доказан. Все-таки это правда или народный вымысел?
Врач-отоларинголог Полина Вашкевич в беседе с «Радио 1» заявила, что использовать мороженое при боли в горле можно.
«Холод, действительно, может временно оккупировать болевой синдром, облегчить состояние пациента, немного снять отек в воспаленной слизистой оболочке. Но самое главное — подарить положительные эмоции», — сказала эксперт.
По ее словам, после удаления небных миндалин и аденоидов пациентам могут предложить мороженое, потому что это облегчает состояние.
Ранееврач-диетолог Наталья Лазуренко сообщила, что самое безопасное мороженое — фруктовый сорбет, который состоит из фруктов, замороженных ягод и льда. Он будет считаться фруктовым перекусом и сильно не повлияет на общий суточный калораж.