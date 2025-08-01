Врач рассказала, можно ли лечить горло мороженым

01 августа 2025, 12:54

Врач Вашкевич: лечить горло мороженым можно

Фото: istockphoto/InspirationGP

Миф о том, что горло можно лечить мороженым так и остается мифом, потому что не доказан. Все-таки это правда или народный вымысел?





Врач-отоларинголог Полина Вашкевич в беседе с «Радио 1» заявила, что использовать мороженое при боли в горле можно.





«Холод, действительно, может временно оккупировать болевой синдром, облегчить состояние пациента, немного снять отек в воспаленной слизистой оболочке. Но самое главное — подарить положительные эмоции», — сказала эксперт.