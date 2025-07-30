Офтальмолог объяснила, как распознать солнечный ожог глаза

30 июля 2025, 14:01

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Получить ожог роговицы можно не только на пляже или в горах — ультрафиолет поражает глаза и в городе, даже в пасмурную погоду. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.





Она объяснила, что солнечный ожог глаза, или фотокератит, — это воспаление роговицы и конъюнктивы из-за воздействия ультрафиолетовых лучей. УФ-излучение повреждает клетки эпителия, что вызывает боль, покраснение и отёчность. Фотокератит может возникнуть не только под прямыми лучами солнца, но и при отражении света от стеклянных фасадов, воды, светлого асфальта и металла. Особо уязвимыми становятся глаза при длительных прогулках, поездках за рулём без очков и работе у окна.



Симптомы ожога проявляются не сразу — через 1–12 часов: появляется резкая боль, ощущение песка, светобоязнь, слезотечение, покраснение, отёк век и снижение зрения. В тяжёлых случаях возможно образование эрозий на роговице.





«В зоне риска — дети, водители, офисные сотрудники у стеклянных окон. У детей роговица более чувствительная. Водители и офисные работники подвержены постоянному воздействию света», — отметила эксперт.

«При присоединении вторичной инфекции возможно развитие бактериального кератита, при котором назначаются антибактериальные препараты», — отметила врач.