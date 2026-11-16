Врач рассказала, почему в течение дня возникают сухость и ощущение «песка» в глазах

16 ноября 2026, 12:56

Офтальмолог Кривцова: сухость глаз возникает из-за нарушения слезной пленки

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К концу рабочего дня в глазах появляется ощущение песка, контактные линзы хочется снять раньше обычного, а текст на экране на несколько секунд теряет четкость. С такими жалобами сталкиваются и молодые люди. Почему глаза могут сохнуть даже тогда, когда слезятся, и какие привычки помогают уменьшить дискомфорт, разбираемся вместе. Почему глаза могут сохнуть и слезиться одновременно?





Врач-офтальмолог, рефракционный хирург Ольга Кривцова в беседе с «Радио 1» заявила, что при каждом моргании по поверхности глаза распределяется тонкий слой слезы — слезная пленка. Она увлажняет и защищает поверхность глаза, а также помогает сохранять чёткость изображения.





«Если слезы вырабатывается мало или она слишком быстро испаряется, плёнка становится нестабильной. Тогда могут появиться жжение, ощущение песка и покраснение. Иногда глаза, наоборот, начинают слезиться. Так они реагируют на раздражение», — сказала она.

«Сухость появляется у молодых из-за учёбы, работы и отдыха, который часто проходит за экраном. Когда мы увлечены текстом, видео или игрой, мы можем моргать реже и не до конца смыкать веки. Слезная пленка обновляется хуже, и к вечеру глаза могут начать щипать. Особенно заметно это в помещении, где работает кондиционер или воздух пересушен отоплением», — отметила офтальмолог.

«Если жалобы появились после начала лечения, об этом стоит сообщить врачу, который назначил препарат. Сухость может быть связана и с работой желез по краям век. Они вырабатывают жировой секрет, который замедляет испарение слезы. Когда железы работают хуже, поверхность глаза может пересыхать даже при достаточном количестве слезы», — объяснила врач.

