Врач рассказала, почему в течение дня возникают сухость и ощущение «песка» в глазах
Офтальмолог Кривцова: сухость глаз возникает из-за нарушения слезной пленки
К концу рабочего дня в глазах появляется ощущение песка, контактные линзы хочется снять раньше обычного, а текст на экране на несколько секунд теряет четкость. С такими жалобами сталкиваются и молодые люди. Почему глаза могут сохнуть даже тогда, когда слезятся, и какие привычки помогают уменьшить дискомфорт, разбираемся вместе. Почему глаза могут сохнуть и слезиться одновременно?
Врач-офтальмолог, рефракционный хирург Ольга Кривцова в беседе с «Радио 1» заявила, что при каждом моргании по поверхности глаза распределяется тонкий слой слезы — слезная пленка. Она увлажняет и защищает поверхность глаза, а также помогает сохранять чёткость изображения.
«Если слезы вырабатывается мало или она слишком быстро испаряется, плёнка становится нестабильной. Тогда могут появиться жжение, ощущение песка и покраснение. Иногда глаза, наоборот, начинают слезиться. Так они реагируют на раздражение», — сказала она.
По словам эксперта, другой характерный признак — чёткость изображения на короткое время возвращается после моргания. По одним ощущениям поставить диагноз трудно: похожие жалобы бывают и при других заболеваниях глаз.
«Сухость появляется у молодых из-за учёбы, работы и отдыха, который часто проходит за экраном. Когда мы увлечены текстом, видео или игрой, мы можем моргать реже и не до конца смыкать веки. Слезная пленка обновляется хуже, и к вечеру глаза могут начать щипать. Особенно заметно это в помещении, где работает кондиционер или воздух пересушен отоплением», — отметила офтальмолог.
Кривцова отметила, что вероятность сухости также повышает ношение контактных линз. Иногда на состояние глаз влияют лекарства, например некоторые антигистаминные препараты или изотретиноин, который назначают при акне.
«Если жалобы появились после начала лечения, об этом стоит сообщить врачу, который назначил препарат. Сухость может быть связана и с работой желез по краям век. Они вырабатывают жировой секрет, который замедляет испарение слезы. Когда железы работают хуже, поверхность глаза может пересыхать даже при достаточном количестве слезы», — объяснила врач.