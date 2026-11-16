В Москве врач-инфекционист оформил кредит на мертвую пациентку
В Москве задержали 38-летнего врача-инфекциониста одной из столичных больниц, подозреваемого в мошенничестве с кредитом на умершую пациентку. Об этом 16 ноября сообщил источник РЕН ТВ.
По данным собеседника, 57-летняя москвичка скончалась 18 августа. На следующий день мужчина вошел в ее банковское приложение и оформил кредит на 1,16 млн рублей. Деньги поступили на счет умершей женщины, после чего их перевели на другой счет.
Ущерб банку превысил миллион рублей. Действия задержанного правоохранители квалифицировали как мошенничество.
Ранее россиянин взял у ребёнка телефон «поиграть» и оформил на его мать кредит. Женщина заметила пропажу денег и обратилась в правоохранительные органы.
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