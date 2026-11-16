В Москве врач-инфекционист оформил кредит на мертвую пациентку

16 ноября 2026, 12:23

В Москве врач-инфекционист взял в мобильном банке кредит на мертвую пациентку

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

В Москве задержали 38-летнего врача-инфекциониста одной из столичных больниц, подозреваемого в мошенничестве с кредитом на умершую пациентку. Об этом 16 ноября сообщил источник РЕН ТВ.