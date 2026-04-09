Врач развеял мифы о ходьбе и назвал безопасную дозу спорта для ленивых

09 апреля 2026, 13:06

Врач Иванов: взрослым рекомендуется до 300 минут аэробной нагрузки в неделю

Считается, что для здоровья нужно проходить 10 000 шагов в день. Но откуда взялась эта цифра и работает ли она для тех, кто годами не вставал с дивана?





Кандидат медицинских наук Марк Иванов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему резкий старт в спортзал опасен, сколько минут в неделю нужно тратить на движение, чтобы победить гиподинамию, и почему силовые упражнения можно делать даже в квартире.





«По последним данным ВОЗ, рекомендуется взрослым от 150 до 300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба) или 75 —150 минут интенсивной (бег). Еще обязательно силовые упражнения хотя бы раз-два в неделю: отжимания, приседания, работа с собственным весом», — сказал он.

«Я бы начинал с малого — например, 5 минут в день, но постоянно. Через неделю — 10 минут. Когда выработается привычная реакция организма — 20 минут. Не нужно ставить амбициозные цели сразу, иначе мозг воспринимает это как перегрузку. Три-четыре раза в неделю нагрузок — и гиподинамия обойдет вас стороной», — посоветовал Иванов.