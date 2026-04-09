Не только щетка: врач назвал привычку, которая может уберечь от деменции
Врач общей практики Амир Хан посоветовал добавить зубную нить в ежедневный уход за полостью рта. По его словам, эта простая привычка помогает снизить риск деменции. Об этом пишет Mirror.
Медик объяснил, что воспаленные десны создают угрозу для мозга. Бактерии способны проникнуть в кровь, а потом попасть в нервную ткань. После этого организм запускает иммунный ответ, и воспаление становится хроническим.
Амир Хан добавил, что защиту усиливают и другие полезные привычки. Он рекомендовал больше двигаться, хорошо спать и выбирать здоровую пищу. Врач призвал регулярно посещать отоларинголога и окулиста. По его оценке, такой подход снижает вероятность когнитивных нарушений на 60 процентов.
