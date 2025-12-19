«Временное явление»: Синоптик рассказал, когда в Москву и область придут морозы

19 декабря 2025, 17:32

Синоптик Шувалов: морозы в Москве и Подмосковье начнутся со вторника

Фото: iStock/yulenochekk

Приближаются новогодние праздники, однако снега и морозов в Москве и Подмосковье так и нет. Стоит ли рассчитывать на их приход?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что тепло в Москве и области продлится до понедельника.





«В понедельник начнёт меняться погода, температура уйдет в минус, настигнет пасмурность», — сказал он.

«Во вторник ночью температура будет -10, -12 градусов. Но тепло еще вернется — скорее всего, к следующим выходным. Будут небольшие скачки температуры, давления, но к выходным все снова приблизится к нулю», — завершил Шувалов.