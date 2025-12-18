«Без особых изменений»: Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

18 декабря 2025, 16:07

Синоптик Ильин: существенных изменений в погоде в Москве не ожидается

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В ближайшие дни существенных изменений в погоде в столичном регионе не ожидается. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его прогнозу, в субботу будет облачно и преимущественно без осадков. Ночью в Москве ожидается -2…0 °С, по области — порядка -4…+1 °С. Днем в столбики термометров покажут до +3 °С.





«В воскресенье небольшие осадки, ночью местами гололед. В основном будет сохраняться пасмурная погода. Температура воздуха не претерпит сильных изменений: в Москве ночью от -1 до +1 °С, днем — от 0 до 2 °С тепла», — уточнил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В пятницу сохранится пасмурная погода преимущественно без осадков. Лишь по северу и северо-востоку Московской области где-то может быть небольшой мокрый снег. Температура воздуха в Москве в пятницу будет находиться в пределах -1…+1 °С», — сказал Ильин.