Экстрасенса из Москвы приговорили к условному сроку за снятие порчи
Красногорский городской суд вынес приговор в отношении 50-летней москвички. Как сообщает прокуратура Московской области, причиной стало мошенничество при проведении обрядов по снятию порчи.
Следствие установило, что в апреле–мае 2026 года женщина, не имея никаких экстрасенсорных способностей, убедила жительницу Санкт-Петербурга в существовании «родового проклятия». Для его снятия она предложила платные обряды «чистки и снятия порчи». В общей сложности потерпевшая перевела на банковскую карту подсудимой 885 тысяч рублей.
При вынесении решения суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: полное возмещение ущерба, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, признание вины и раскаяние подсудимой. Судья назначил гадалке наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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