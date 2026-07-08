Экстрасенса из Москвы приговорили к условному сроку за снятие порчи

08 июля 2026, 16:06

Жительница Москвы получила условный срок за мошенничество под видом снятия порчи

Фото: Istock/Oksana Zueva

Красногорский городской суд вынес приговор в отношении 50-летней москвички. Как сообщает прокуратура Московской области, причиной стало мошенничество при проведении обрядов по снятию порчи.