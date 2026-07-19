Звёзды «Битвы экстрасенсов» Семён Лесков и Варвара Петрович объявили о скорой свадьбе

19 июля 2026, 20:25

Экстрасенсы Семён Лесков и Варвара Петрович поженятся в августе этого года

Семён Лесков и Варвара Петрович (Фото: Instagram* / @tss1367)

Участники «Битвы экстрасенсов» Семён Лесков и Варвара Петрович готовятся к свадьбе. Влюблённые сообщили в соцсетях, что официально станут мужем и женой уже в августе.