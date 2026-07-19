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Звёзды «Битвы экстрасенсов» Семён Лесков и Варвара Петрович объявили о скорой свадьбе

Экстрасенсы Семён Лесков и Варвара Петрович поженятся в августе этого года
Семён Лесков и Варвара Петрович (Фото: Instagram* / @tss1367)

Участники «Битвы экстрасенсов» Семён Лесков и Варвара Петрович готовятся к свадьбе. Влюблённые сообщили в соцсетях, что официально станут мужем и женой уже в августе.



История их отношений началась зимой этого года во время съёмок проекта. По словам пары, сначала между ними было соперничество, однако вскоре оно сменилось дружеским общением, которое постепенно переросло в роман.

Недавно Варвара рассказала, что Семён сделал ей предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием, и теперь пара активно готовится к предстоящему торжеству.

Новость о помолвке вызвала тёплую реакцию поклонников шоу. Многие поздравили будущих супругов и пожелали им счастливой семейной жизни, отметив, что история их любви стала одним из самых неожиданных романов, зародившихся на съёмках телевизионного проекта. ​

Софья Метелева

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