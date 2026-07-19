Звёзды «Битвы экстрасенсов» Семён Лесков и Варвара Петрович объявили о скорой свадьбе
Участники «Битвы экстрасенсов» Семён Лесков и Варвара Петрович готовятся к свадьбе. Влюблённые сообщили в соцсетях, что официально станут мужем и женой уже в августе.
История их отношений началась зимой этого года во время съёмок проекта. По словам пары, сначала между ними было соперничество, однако вскоре оно сменилось дружеским общением, которое постепенно переросло в роман.
Недавно Варвара рассказала, что Семён сделал ей предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием, и теперь пара активно готовится к предстоящему торжеству.
Новость о помолвке вызвала тёплую реакцию поклонников шоу. Многие поздравили будущих супругов и пожелали им счастливой семейной жизни, отметив, что история их любви стала одним из самых неожиданных романов, зародившихся на съёмках телевизионного проекта.
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