«Я учил, но все вылетело»: Психолог объяснила, почему на экзаменах подводит память и что может помочь

27 мая 2026, 16:19

Психолог Кардиакос: на экзамен забывается материал из-за повышенного кортизола

На экзаменах даже старательные ученики вдруг забывают то, что учили всю ночь. В голове — пустота, руки не пишут, а знакомые формулы исчезают, будто их стерли. Но дело не в пробелах знаний. Всё меняется, когда понимаешь: стресс блокирует доступ к памяти, а разные люди выходят из ступора по-разному — кому-то достаточно глубокого вдоха, а кому-то нужна первая фраза или даже просто взгляд на шпаргалку, чтобы мозг получил сигнал: «Я справлюсь».





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что на экзаменах и контрольных коэффициент стрессовости растет кратно, психика ребёнка работает на пределе.





«Воздух надо выпускать, иначе наступает когнитивный коллапс. С точки зрения нейрофизиологии здесь всё серьёзно. В режиме острого стресса в крови повышается кортизол, усиливается тревога, и это вкупе бьёт по префронтальной коре — именно она отвечает за логику, связанную мысль, рабочую память и концентрацию. Состояние "я учил, но не помню" — не провал в знаниях, это биохимическая блокировка доступа. Знания никуда не делись. Их просто перекрыл стресс», — объяснила она.

Первый тип — внутреннее успокоение: человек способен сделать вдох-выдох, взять паузу, сказать себе «я всё знаю», и через некоторое время мысли выстраиваются в логическую цепочку. Ему не нужна внешняя опора.

Второй тип — запуск через внешнюю опору: такой человек в ступоре не может начать. Ему нужна первая фраза, схема, план, презентация, хотя бы одно слово.

«Есть люди, у которых мышление заводится только через внешний якорь. В школе это работает, когда говорят: "вас обманули в…"— и ученик заканчивает сам. Или видят формулу в правом верхнем углу листа. Шпаргалка для таких — не списывание, а визуальный пусковой крючок», — сказала Кардиакос.

«Сделать шпаргалку — значит дать себе опору. Посмотреть в неё — уже опционально. Но сам факт её существования снижает тревогу, потому что мозг получает сигнал: у меня есть страховка. Совет простой и работающий: начните что-то писать. Любую первую букву, первое слово, даже «не то». Как только вы совершаете первое действие, мозг перестаёт ждать катастрофы. Пока человек не начал писать, его тревога держит психику в ступоре. С первой строчки уровень кортизола снижается, и ассоциации начинают активироваться сами. Шпаргалка — это не обман, а психологический костыль для тех, чья префронтальная кора отключается в режиме "решается моя судьба". Знания никуда не делись. Просто иногда им нужна маленькая внешняя зацепка, чтобы выйти наружу», — резюмировала Кардиакос.