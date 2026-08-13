«Время работает против Волочковой»: Нарколог объяснил, как отличить начинающийся алкоголизм от «культурного» употребления

13 августа 2026, 13:17

Нарколог Золотилов: если человек чаще выбирает пьющие компании — это звоночек

Фото: iStock/kmk-vova

Случай со скандалом Анастасии Волочковой в аэропорту в очередной раз напомнил людям, как важно следить за своим здоровьем. А конкретно — не поддаваться искушениям, чтобы не впадать в зависимость.





Врач-психиатр, нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» дал четкий алгоритм, как отличить начинающийся алкоголизм от «культурного» употребления, и предостерег родственников употребляющих от агрессии в ответ на агрессию.





«Закон физики: действие рождает противодействие. Не стоит кричать на человека, нужно говорить фактами. Если человек стал раздражительным, пропадать из дома, искать только пьющие компании — это звоночек. Ему нужна помощь, но насильно вести за руку бесполезно. Мотивация должна исходить изнутри», — объяснил он.

«Большинство людей шагают вниз по лестнице и осознают это слишком поздно. Если Волочкова найдёт в себе силы признать болезнь — это будет феноменальный результат. Но пока, к сожалению, все симптомы указывают на усугубление. Мы работаем для того, чтобы люди жили в чистоте и трезвости, но без желания самого человека это невозможно», — резюмировал врач.