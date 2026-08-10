Нарколог предупредил об опасности кофе после алкоголя
Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский заявил, что кофе после спиртного не ускоряет отрезвление и создает лишнюю нагрузку на сердце и сосуды. Кофеин способен дать кратковременное ощущение бодрости, однако алкоголь продолжает влиять на работу мозга и реакцию человека.
В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснил, что печень перерабатывает этанол с определенной скоростью, и чашка крепкого напитка не способна изменить этот процесс. Уровень алкоголя в крови после кофе не снижается, нарушения координации и замедленная реакция сохраняются.
Рудковский отметил, что бодрость после кофе нередко оказывается обманчивой. Человек чувствует себя собраннее, переоценивает свое состояние и решается на действия, требующие внимания и хорошей реакции. Сочетание кофеина и алкоголя особенно рискованно при гипертонии, аритмии, тревожных расстройствах и панических атаках. Оба вещества влияют на пульс и давление. При сердцебиении, перебоях, дрожи или нехватке воздуха кофе способен усилить неприятные ощущения.
После употребления спиртного специалист советует отказаться от новой дозы алкоголя и пить негазированную воду небольшими порциями. При отсутствии тошноты подойдет легкая еда. Отдых и свежий воздух помогут легче перенести интоксикацию. Врач подчеркнул, что единственный надежный способ протрезветь — дождаться, пока организм переработает алкоголь. При многократной рвоте, судорогах, обмороке или спутанном сознании следует срочно обратиться за медицинской помощью.
Алкоголь нарушает работу мозга и нервной системы: ухудшаются память, внимание, координация и скорость реакции. Даже небольшие дозы повышают риск травм, ДТП и необдуманных поступков, а регулярное употребление может привести к зависимости, тревоге, депрессии и нарушениям сна.
Спиртное негативно влияет на внутренние органы. Оно перегружает печень, повышает артериальное давление, увеличивает риск аритмии, инсульта и заболеваний поджелудочной железы. Длительное употребление алкоголя связано с развитием цирроза, гастрита, некоторых видов рака и ослаблением иммунитета.
Алкоголь также влияет на отношения, работу и финансовое благополучие. Зависимость может постепенно разрушать социальные связи, снижать работоспособность и приводить к конфликтам. Безопаснее всего отказаться от спиртного, а при трудностях с контролем употребления — обратиться к врачу-наркологу или психологу.
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