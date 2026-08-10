Нарколог предупредил об опасности кофе после алкоголя

10 августа 2026, 09:21

Нарколог Рудковский: сочетание алкоголя и кофе опасно для сердца и сосудов

Фото: iStock/iWichy

Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский заявил, что кофе после спиртного не ускоряет отрезвление и создает лишнюю нагрузку на сердце и сосуды. Кофеин способен дать кратковременное ощущение бодрости, однако алкоголь продолжает влиять на работу мозга и реакцию человека.