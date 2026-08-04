Садовод Рассадина рассказала, как спасти урожай в августе

04 августа 2026, 11:25

Фото: iStock/Valeriy_G

Август в средней полосе России — это месяц контрастов: днем жарко, а ночью холодно и сыро. Для огородника это время пожинать плоды весеннего и летнего труда, а также последний шанс защитить урожай. Об этом рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина.