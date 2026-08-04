Садовод Рассадина рассказала, как спасти урожай в августе
Август в средней полосе России — это месяц контрастов: днем жарко, а ночью холодно и сыро. Для огородника это время пожинать плоды весеннего и летнего труда, а также последний шанс защитить урожай. Об этом рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина.
По ее словам, которые приводит «Вечерняя Москва», в первую очередь нужно заняться клубникой. Она уже принесла плоды, но вместе с тем начала закладывать цветочные почки на следующий сезон. Азотные подкормки нужно убрать и использовать фосфор и калий — они помогают растению окрепнуть и подготовиться к зиме.
У томатов в это время прищипывают верхушки, чтобы куст направил силы на уже завязавшиеся плоды. Также убирают нижние листья — так растения лучше проветриваются, и снижается риск фитофторы. Если огурцы продолжают плодоносить, их следует подкармливать древесной золой или калийным удобрением — это продлевает урожай.
В августе капуста наливает кочаны и нуждается в поливе. Также Рассадина советует проверять листья на слизней и гусениц, поскольку за пару дней они могут испортить кочан. Требуют внимания и морковь со свеклой. Сейчас они активно набирают вес: им нужен ровный полив и калий.
Садовод подчеркнула, что в этот период важно убирать переросшие овощи — огромный кабачок или пожелтевший огурец забирают питание. Чем чаще сбор, тем охотнее растение завязывает новые плоды.
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