Садовод раскрыла главный секрет уборки картофеля

20 августа 2026, 15:13

Садовод Самойлова: ботву картофеля надо обрезать за две недели до выкопки

Фото: Istock/Artur Komisarenko

Садовод Светлана Самойлова рекомендует за пару недель до сбора урожая обрезать картофельную ботву, оставив стебли высотой не более 15–20 сантиметров.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила, что такая мера позволяет направить все питательные вещества растения в клубни. Помимо этого, Самойлова советует выкапывать картофель только в сухую погоду и сразу после выкопки давать клубням проветриться прямо на грядке.

«Больше чем на сутки не оставляем, поскольку картофель может начать зеленеть. Идеальный вариант — просушка в пасмурный, но не дождливый день. Слегка просохшие клубни я сразу закладываю на хранение», — отметила Светлана.