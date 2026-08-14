Подмосковные селекционеры обновили рекорд урожайности озимой пшеницы

14 августа 2026, 19:30

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Селекционеры компании «Щёлково Агрохим» вновь доказали, что подмосковная генетика может устанавливать ориентиры для всей страны. Сорт озимой пшеницы «Ермоловка» показал новый рекорд урожайности –146,6 центнера с гектара, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Достижение официально зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России.



В прошлом году «Ермоловка» уже устанавливала рекорд, выдав 140,2 центнера при влажности зерна 14,05%. Новый показатель превысил прежний на 6,4 центнера.

«Основа таких результатов – в уникальной генетике, над которой работают специалисты предприятия. Главная особенность сорта – способность к активной регенерации. Весной растение выпускает множество продуктивных побегов, а каждый колос способен сформировать более 60 зёрен. Своевременные азотные подкормки и идеальные условия после цветения позволили генетическому потенциалу раскрыться полностью», – отметили в ведомстве.