Подмосковные селекционеры обновили рекорд урожайности озимой пшеницы
Селекционеры компании «Щёлково Агрохим» вновь доказали, что подмосковная генетика может устанавливать ориентиры для всей страны. Сорт озимой пшеницы «Ермоловка» показал новый рекорд урожайности –146,6 центнера с гектара, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Достижение официально зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России.
В прошлом году «Ермоловка» уже устанавливала рекорд, выдав 140,2 центнера при влажности зерна 14,05%. Новый показатель превысил прежний на 6,4 центнера.
«Основа таких результатов – в уникальной генетике, над которой работают специалисты предприятия. Главная особенность сорта – способность к активной регенерации. Весной растение выпускает множество продуктивных побегов, а каждый колос способен сформировать более 60 зёрен. Своевременные азотные подкормки и идеальные условия после цветения позволили генетическому потенциалу раскрыться полностью», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что «Ермоловка» была представлена широкой публике в прошлом году на стенде Московской области в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2025».