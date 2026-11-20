«Все анализы в норме»: Врач рассказала, почему беременность не наступает и что такое бесплодие неясного генеза
Врач Салаева: если беременность не наступает, ставят «бесплодие неясного генеза»
Зачастую беременность становится сложной задачей для партнеров. Месяцы попыток, несколько визитов к врачам, папка с результатами – а ясного ответа по-прежнему нет. В такой ситуации легко решить, что нужно сдать ещё больше анализов.
Врач-репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, автор книги «Разреши себе стать мамой» Гюнай Салаева в беседе с «Радио 1» отметила, что здесь имеет место быть термин «бесплодие неясного генеза».
«Так называют ситуацию, когда беременность не наступает, а стандартное обследование обоих партнёров не выявляет причины. Обычно обследование начинают после года регулярной половой жизни без контрацепции, если женщине меньше 35 лет, и после шести месяцев, если ей 35 лет и больше. После 40 лет или при известных факторах риска, например, при очень редких менструациях или перенесённой внематочной беременности, обратиться к врачу стоит раньше», — сказала она.
По словам эксперта, даже если у женщины в порядке УЗИ и анализы крови, это только часть обследования. Например, обычное УЗИ не показывает, проходимы ли маточные трубы. А если спермограмму ещё не делали, у врача пока нет данных для оценки мужского фактора.
«У женщины врач оценивает, есть ли овуляция, проверяет состояние матки и проходимость маточных труб. При регулярном цикле часто достаточно сведений о менструациях, чтобы предположить, что овуляция происходит. Если цикл нерегулярный, врач может назначить дополнительные исследования. Проходимость труб оценивают отдельно, например с помощью рентгена или УЗИ с введением контраста», — объяснила Салаева.
Она добавила, что мужчине же на первом этапе назначают спермограмму. Она показывает, сколько сперматозоидов в образце, насколько они подвижны и какая доля имеет нормальную форму.
«Если есть отклонения, врач может предложить повторить анализ и обратиться к урологу-андрологу. Обследоваться лучше параллельно — так результаты обоих партнёров можно оценить вместе», — резюмировала врач.