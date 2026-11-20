20 ноября 2026, 16:52

Врач Салаева: если беременность не наступает, ставят «бесплодие неясного генеза»

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

Зачастую беременность становится сложной задачей для партнеров. Месяцы попыток, несколько визитов к врачам, папка с результатами – а ясного ответа по-прежнему нет. В такой ситуации легко решить, что нужно сдать ещё больше анализов.





Врач-репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, автор книги «Разреши себе стать мамой» Гюнай Салаева в беседе с «Радио 1» отметила, что здесь имеет место быть термин «бесплодие неясного генеза».





«Так называют ситуацию, когда беременность не наступает, а стандартное обследование обоих партнёров не выявляет причины. Обычно обследование начинают после года регулярной половой жизни без контрацепции, если женщине меньше 35 лет, и после шести месяцев, если ей 35 лет и больше. После 40 лет или при известных факторах риска, например, при очень редких менструациях или перенесённой внематочной беременности, обратиться к врачу стоит раньше», — сказала она.

«У женщины врач оценивает, есть ли овуляция, проверяет состояние матки и проходимость маточных труб. При регулярном цикле часто достаточно сведений о менструациях, чтобы предположить, что овуляция происходит. Если цикл нерегулярный, врач может назначить дополнительные исследования. Проходимость труб оценивают отдельно, например с помощью рентгена или УЗИ с введением контраста», — объяснила Салаева.

«Если есть отклонения, врач может предложить повторить анализ и обратиться к урологу-андрологу. Обследоваться лучше параллельно — так результаты обоих партнёров можно оценить вместе», — резюмировала врач.

