Пластический хирург рассказала, как беременность может изменить результат маммопластики

23 сентября 2026, 19:48

Хирург Ильина: новая беременность влияет на результат маммопластики

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

Маммопластика сама по себе не является противопоказанием к последующей беременности. Однако женщинам, которые планируют ещё детей, важно учитывать: беременность, роды и грудное вскармливание могут заметно изменить результат уже проведённой операции. Об этом «Известиям» рассказала пластический хирург сети клиник «Семейная» Евгения Ильина.