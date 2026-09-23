Пластический хирург рассказала, как беременность может изменить результат маммопластики
Маммопластика сама по себе не является противопоказанием к последующей беременности. Однако женщинам, которые планируют ещё детей, важно учитывать: беременность, роды и грудное вскармливание могут заметно изменить результат уже проведённой операции. Об этом «Известиям» рассказала пластический хирург сети клиник «Семейная» Евгения Ильина.
По словам специалиста, один из самых частых вопросов на консультации — можно ли после пластики груди снова забеременеть и сохранить возможность кормить ребёнка грудью. В большинстве случаев беременность после маммопластики возможна. Однако всё зависит от вида вмешательства, объёма удалённых тканей и хирургической техники.
Специалист отметила, что после увеличения груди с имплантами, подтяжки или уменьшения молочных желез женщина может вынашивать ребёнка. При этом сама беременность способна повлиять на внешний вид груди независимо от того, была ли операция.
Во время беременности увеличивается объём железистой ткани, растягивается кожа и меняется связочный аппарат груди. После родов и завершения лактации грудь обычно снова уменьшается в объёме, но кожа не всегда возвращается к прежнему состоянию. В результате форма, достигнутая с помощью операции, может измениться.
Отдельный вопрос — грудное вскармливание. После увеличения груди имплантами оно в большинстве случаев остаётся возможным, поскольку собственная железистая ткань сохраняется. Однако способность вырабатывать достаточное количество молока зависит не только от самой операции, но и от индивидуальной анатомии женщины, состояния молочной железы и особенностей предыдущих беременностей.
Поэтому тем, кто планирует беременность в ближайшем будущем, хирург советует заранее обсудить сроки операции со специалистом. При выборе тактики важно учитывать не только желаемую форму груди, но и дальнейшие репродуктивные планы женщины.
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