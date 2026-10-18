«Беременность спокойной не получилась»: Михаил Литвин и Адель Вейгель впервые станут родителями — фото

18 октября 2026, 20:05

Блогеры Литвин и Вейгель станут родителями в первый раз

Михаил Литвин и Адель Вейгель (Фото: телеграм/@adelveigelll)

Российские блогеры Адель Вейгель и Михаил Литвин ожидают первенца. Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях: Вейгель опубликовала фотографии с округлившимся животом и снимок УЗИ, в том числе в своем Telegram-канале.





В июле прошлого года Михаил Литвин сыграл свадьбу с моделью Адель Вейгель. Торжество прошло в Подмосковье и обошлось в 100 миллионов рублей. Для церемонии тогда еще 25-летний инфлюэнсер выбрал черный классический костюм Brioni Wool стоимостью 523 тысячи рублей и коричневые туфли с градиентом за 161,5 тысячи рублей.



Михаил Литвин и Адель Вейгель (Фото: телеграм/@adelveigelll)



«Все это время и по сей день я работала, выступала на аренах, проводила съемки, летала в другие города с концертами, занималась переездом, таскала шкафы, строила дом. (...) Беременность, как вы поняли, спокойной не получилась», — рассказала супруга Литвина, добавив, что о своем положении она узнала семь месяцев назад.