«Все равно настигнет»: Психолог рассказала, сколько и как необходимо проживать горе

14 сентября 2026, 13:46

Психолог Сальникова: горе надо проживать до 2–3 месяцев

Фото: IStock/Victor_69

Горе — это не та эмоция, которую можно обойти стороной или заблокировать. Как правильно переживать это чувство, чтобы потом не страдать от последствий?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в психологии существует обширное понятие — посттравматическое стрессовое расстройство. В его основе лежат события, связанные со смертью близких, изнасилованием, терактами, экстренными жизненными ситуациями, военными действиями. И хотя механика работы с ПТСР существует, в каждой ситуации есть свои особенности — и они действительно значительны.





«Один из самых жизненных примеров — смерть близкого. Это горе, и переживать его — нормально. Здесь важны сроки: период до 2–3 месяцев», — сказала она.

«Но главное — не сроки, а сам процесс. Горе — это событие, которое надо перегоревать, то есть не забыть, а именно переживать, переплакать, пережить. Приставка "пере-" здесь очень важна. Если начать резко что-то делать, это не поможет. Человек просто блокирует переживание в своей жизни, и потом оно всё равно его настигнет», — подчеркнула психолог.