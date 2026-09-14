14 сентября 2026, 09:23

Фото: iStock/shurkin_son

«Я в себе уверен на 100%», — популярная фраза, которую многие с гордостью произносят при знакомстве. Но за демонстративной уверенностью порой скрывается совсем не внутренняя сила, а её противоположность. Может ли идеальная самооценка оказаться красным флагом и как понять, где заканчивается здоровая уверенность и начинается компенсаторная самоуверенность?





Содержание Отличие самооценки от самоценности Когда и как формируется самооценка Самоуверенность тоже может быть маской Почему попытка приобрести уверенность не решит проблему Ошибаться — не значит становиться менее ценным

Отличие самооценки от самоценности

«Самооценка преимущественно связана с тем, как мы прогнозируем отношение к себе окружающих и что мы себе можем позволить», — объясняет эксперт.

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«Своих клиентов я стараюсь пересадить с термина "самооценка" на термин "самоценность"».

«Когда ты сам себе мерило, жить становится проще. Тебе не нужно постоянно проводить ревизию себя, каждый шаг оценивать, винить себя за что-то. Да, ты можешь ошибиться, но ты принимаешь себя даже таким», — сообщает Киселёв.

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Когда и как формируется самооценка

«Мы не знаем, что такое быть плохими, хорошими, толстыми, худыми. Мы просто смотрим по сторонам и впитываем опыт», — отмечает гость подкаста.

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«Девушка выбирает очень ярких, экзотических парней. Она хочет, чтобы люди, глядя на них вместе, думали: "Какая она, наверное, крутая, раз с ней такой парень"», — рассказывает психолог.

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Самоуверенность тоже может быть маской

«Нарциссы создают себе завышенный образ, потому что им было очень больно. Их унижали, и в какой-то момент они решили: раз мне плохо, я создам себе образ, где никто не посмеет меня тронуть», — объясняет эксперт.

Почему попытка приобрести уверенность не решит проблему

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Ошибаться — не значит становиться менее ценным

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«Если у тебя сильная самоценность, тобой тяжелее манипулировать, и тебе проще жить той жизнью, которой конкретно ты хочешь», — резюмирует Сергей Киселёв.