Самооценка или самоценность? Психолог рассказал, как найти внутреннюю опору и перестать доказывать что-то окружающим
«Я в себе уверен на 100%», — популярная фраза, которую многие с гордостью произносят при знакомстве. Но за демонстративной уверенностью порой скрывается совсем не внутренняя сила, а её противоположность. Может ли идеальная самооценка оказаться красным флагом и как понять, где заканчивается здоровая уверенность и начинается компенсаторная самоуверенность?
Отличие самооценки от самоценности
Тема самооценки остаётся одной из самых спорных в психологическом инфополе. Одни специалисты считают её фундаментом личности, другие и вовсе называют выдуманной конструкцией. Психолог и специалист по отношениям Сергей Киселёв в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 предлагает смотреть на это понятие глубже и разделять самооценку и самоценность.
«Самооценка преимущественно связана с тем, как мы прогнозируем отношение к себе окружающих и что мы себе можем позволить», — объясняет эксперт.
Получается, самооценка не столько говорит о том, какие мы есть, сколько отражает наши представления о том, как нас воспримут другие. Например, человек приобретает дорогой автомобиль и вдруг начинает чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы познакомиться с девушкой, к которой раньше не решался подойти. При этом внутри он остаётся прежним. Машина лишь создаёт ощущение: «Теперь с дорогой машиной меня оценят иначе».
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Именно поэтому Киселёв стремится заменить привычный термин на другой:
«Своих клиентов я стараюсь пересадить с термина "самооценка" на термин "самоценность"».
Разница заключается в источнике опоры. Самооценка зависит от окружающих, поэтому она способна резко меняться: сегодня человек чувствует себя королём после похвалы, а завтра — ничтожеством после критического замечания. Самоценность, напротив, не определяется внешними оценками. Это внутренняя опора, которая позволяет человеку разрешать себе быть таким, каким он хочет.
«Когда ты сам себе мерило, жить становится проще. Тебе не нужно постоянно проводить ревизию себя, каждый шаг оценивать, винить себя за что-то. Да, ты можешь ошибиться, но ты принимаешь себя даже таким», — сообщает Киселёв.
Такой подход позволяет меньше тревожиться, не жить в постоянном чувстве вины и не пытаться угадывать реакцию окружающих.
Когда и как формируется самооценка
Самооценка не даётся человеку при рождении. Ребёнок постепенно впитывает отношение к себе из окружающей среды: родителей, воспитателей, одноклассников и других людей, с которыми сталкивается в процессе взросления. Если яркие проявления личности высмеивали, за них ругали или их игнорировали, формируется ощущение, что быть собой небезопасно.
«Мы не знаем, что такое быть плохими, хорошими, толстыми, худыми. Мы просто смотрим по сторонам и впитываем опыт», — отмечает гость подкаста.
В результате взрослый человек может продолжать жить с ограничениями, которые когда-то возникли ещё в детстве. Он боится попросить повышения, познакомиться с кем-то, пойти на обучение или выступить перед публикой. Вместо того чтобы свободно действовать, он старается не получить очередной болезненный опыт.
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Проблемы с самоценностью способны проявляться и в личной жизни. Например, человек может выбирать партнёра не только из-за собственных чувств, но и ради того, какое впечатление их пара произведёт на окружающих.
«Девушка выбирает очень ярких, экзотических парней. Она хочет, чтобы люди, глядя на них вместе, думали: "Какая она, наверное, крутая, раз с ней такой парень"», — рассказывает психолог.
За подобным выбором может скрываться желание доказать свою ценность людям из прошлого, которые когда-то отвергли девушку. Даже если этих людей уже давно нет рядом, она продолжает жить по старому сценарию и пытаться получить от них признание.
Первым шагом к изменению ситуации становится признание проблемы.
Самоуверенность тоже может быть маской
Высокая самооценка далеко не всегда означает психологическое благополучие. Иногда демонстративная уверенность становится способом скрыть уязвимость и компенсировать заниженную самоценность.
«Нарциссы создают себе завышенный образ, потому что им было очень больно. Их унижали, и в какой-то момент они решили: раз мне плохо, я создам себе образ, где никто не посмеет меня тронуть», — объясняет эксперт.
Таким образом, за внешней самоуверенностью может находиться тот же страх и та же болезненная уязвимость, что и при низкой самооценке. Отличается лишь способ, которым человек пытается защититься от окружающего мира.
Почему попытка приобрести уверенность не решит проблему
Бессмысленно предпринимать попытки обрести уверенность через внешние атрибуты. Дорогая машина, роскошные вещи или идеальный партнёр способны создать определённое ощущение собственной значимости, но не устраняют внутреннюю проблему.
Главный вопрос заключается не в том, есть ли у человека предмет роскоши или статусный спутник, а в том, что он ощущает без этих внешних подтверждений.
Поэтому обещания быстро «поднять самооценку за два шага» также не стоит воспринимать как простое решение. Работа с самоценностью требует времени и честного анализа собственных сценариев. В некоторых случаях лучше обратиться к специалисту, который поможет разобраться с их истоками.
Ошибаться — не значит становиться менее ценным
Здоровая самоценность предполагает способность принимать собственные ошибки. Человеку не требуется постоянно соответствовать идеальному образу, чтобы оставаться ценным для самого себя.
Важно разделять самооценку и самоценность: первая зависит от того, как человека оценивают окружающие, а вторая становится его внутренней опорой. Полезно честно признать наличие трудностей с самоценностью, не пытаться компенсировать их покупками или отношениями и не бояться возвращаться к детскому опыту, где могли сформироваться болезненные установки.
Признание того, что в прошлом что-то пошло не так, не является слабостью. Напротив, это возможность перестать действовать по старым сценариям.
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Самооценка действительно способна постоянно меняться под влиянием чужих слов и поступков. Самоценность устроена иначе: она позволяет человеку оставаться значимым для самого себя даже тогда, когда он ошибается, сталкивается с критикой или не получает ожидаемого одобрения.
«Если у тебя сильная самоценность, тобой тяжелее манипулировать, и тебе проще жить той жизнью, которой конкретно ты хочешь», — резюмирует Сергей Киселёв.
Не искать постоянных доказательств собственной ценности снаружи — один из главных ориентиров. Эта ценность уже есть внутри, важно лишь научиться её замечать.