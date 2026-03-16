На бывшем заводе Bosch возобновили производство холодильников
ООО «БСХ Бытовые Приборы» — бывший завод бытовой техники Bosch, перешедший под управление структуры «Газпрома», — в 2025 году возобновило производство холодильников. Это следует из отчёта предприятия.
В документе уточняется, что в прошлом году компания фактически занималась выпуском и продажей бытовых электроприборов (холодильников), реализацией запчастей, сервисным и гарантийным обслуживанием. Также она предоставляла услуги складского хранения, сдавала имущество в аренду и субаренду, продавала отходы.
Завод в апреле 2024 года передали во временное управление АО «Газпром бытовые системы», производителю кухонной техники. Как следует из пояснительной записки к финансовой отчётности ООО «БСХ Бытовые Приборы», опубликованной на сайте ФНС, уже в апреле 2025 года фирма готовилась к перезапуску петербургской площадки по выпуску холодильников и стиральных машин.
Ранее «Газпром» инвестировал сотни миллионов в одну платформу.
