На бывшем заводе Bosch возобновили производство холодильников

ООО «БСХ Бытовые Приборы» — бывший завод бытовой техники Bosch, перешедший под управление структуры «Газпрома», — в 2025 году возобновило производство холодильников. Это следует из отчёта предприятия.



В документе уточняется, что в прошлом году компания фактически занималась выпуском и продажей бытовых электроприборов (холодильников), реализацией запчастей, сервисным и гарантийным обслуживанием. Также она предоставляла услуги складского хранения, сдавала имущество в аренду и субаренду, продавала отходы.

Завод в апреле 2024 года передали во временное управление АО «Газпром бытовые системы», производителю кухонной техники. Как следует из пояснительной записки к финансовой отчётности ООО «БСХ Бытовые Приборы», опубликованной на сайте ФНС, уже в апреле 2025 года фирма готовилась к перезапуску петербургской площадки по выпуску холодильников и стиральных машин.

Ранее «Газпром» инвестировал сотни миллионов в одну платформу.

