Дачникам посоветовали обрезать сухие ветки и заняться уборкой воды с участка перед летним сезоном
Садовод Туманов рассказал, как подготовить дачу к летнему сезону
Дачникам стоит уже сейчас позаботиться о растениях и деревьях на своих участках. Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов посоветовал провести обрезку и сделать дренажные канавы.
В беседе с «Москвой 24» специалист объяснил, что после аномально снежной зимы первое, что нужно сделать – согнать воду с участка. В противном случае из-за избытка влаги в почве корни деревьев и кустарников начнут гнить, и растение заболеет или погибнет.
До того, как на ветках появились почки, важно обрезать весь сухостой. Это позволит дереву самостоятельно обновиться и подготовиться к лету. В некоторых случаях Туманов порекомендовал обрезать даже здоровые ветки.
«Особое внимание следует обратить на развилки – места, где две и более ветви выходят из одного соединения. Если они острые, с углом отхождения меньше 45 градусов, их также стоит удалить, потому что рано или поздно они сломаются. И чем позднее это произойдет, тем серьезнее может быть травма», – пояснил эксперт.Срезы можно обработать садовым варом, но предпочтение лучше отдавать бюджетным и проверенным временем вариантам. Многие продавцы уверяют, что в составе дорогостоящих препаратов содержатся «волшебные» восстанавливающие вещества. На самом деле никаких секретов здесь нет, и дачник получит ту же смесь для обработки, только в три раза дороже.
«Вар ничего не залечивает, его главная задача – прилипнуть и закрыть срез. Для этого подойдет и самый дешевый вариант», – подчеркнул Туманов.Если срезы вообще ничем не обработать, то сквозь них в растение проникнет инфекция или вредитель. Замазывать такие щели пластилином не стоит. Этот материал плохо прилипает, а при заморозках может полностью затвердеть и отпасть.
В марте рекомендуется заняться побелкой деревьев, иначе стволы начнут нагреваться на ярком солнце, а ночью, наоборот, замерзать. Такие перепады спровоцируют появление разрывов на коре.