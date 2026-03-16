Дачникам посоветовали обрезать сухие ветки и заняться уборкой воды с участка перед летним сезоном

16 марта 2026, 14:11

Садовод Туманов рассказал, как подготовить дачу к летнему сезону

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

Дачникам стоит уже сейчас позаботиться о растениях и деревьях на своих участках. Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов посоветовал провести обрезку и сделать дренажные канавы.





В беседе с «Москвой 24» специалист объяснил, что после аномально снежной зимы первое, что нужно сделать – согнать воду с участка. В противном случае из-за избытка влаги в почве корни деревьев и кустарников начнут гнить, и растение заболеет или погибнет.



До того, как на ветках появились почки, важно обрезать весь сухостой. Это позволит дереву самостоятельно обновиться и подготовиться к лету. В некоторых случаях Туманов порекомендовал обрезать даже здоровые ветки.





«Особое внимание следует обратить на развилки – места, где две и более ветви выходят из одного соединения. Если они острые, с углом отхождения меньше 45 градусов, их также стоит удалить, потому что рано или поздно они сломаются. И чем позднее это произойдет, тем серьезнее может быть травма», – пояснил эксперт.

«Вар ничего не залечивает, его главная задача – прилипнуть и закрыть срез. Для этого подойдет и самый дешевый вариант», – подчеркнул Туманов.