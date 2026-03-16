Пропавшую в День влюблённых девушку из Камышина нашли с отгрызенной рукой
В Волгоградской области нашли погибшей 26-летнюю жительницу Камышина, пропавшую в середине февраля. Тело девушки обнаружили в дачном массиве СНТ «Расцвет».
Как сообщает портал V1.ru, россиянка исчезла в День святого Валентина. Первой тревогу забила её мать. По словам женщины, незадолго до исчезновения между ними произошла небольшая ссора.
Тело девушки обнаружил мужчина, который гулял с собакой по территории садового товарищества. Он рассказал, что у погибшей отсутствовала рука.
Следователи сообщили, что по предварительной информации в произошедшем не усматривается признаков криминального характера. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
