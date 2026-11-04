«Встречи все чаще»: Россиянам объяснили, чем дикий кабан опаснее медведя

04 ноября 2026, 10:26

Охотник Латыш: дикий кабан может клыком рассечь ногу

Фото: iStock/TT

Гон кабанов в Подмосковье — время, когда самцы перестают бояться людей. Но, как объясняют специалисты, нападать на человека первыми животные не будут.





Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» назвал различия между кабаном и медведем.





«Медведь, если нашёл еду, считает ее своей и защищает изо всех сил. Кабан — пугливое животное, это свинья, поэтому может бросить еду и убежать. С человеком он точно никак не захочет пересекаться. Он находится в другой пищевой цепочке, и мы для него являемся лишь источником испуга», — сказал он.

«Кабана бесполезно отпугивать запахами вроде лаванды или одеколона — он привык к городским ароматам. А вот громкий звук или перцовый баллончик сработают. Они обладают останавливающим эффектом», — пояснил Латыш.

«Кабан быстрее медведя. Но любой зверь — это дикое животное. Даже милая лисичка или красивая маленькая ласка может очень сильно укусить или поранить. Берегите себя», — заключил эксперт.