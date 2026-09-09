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«Разрыли все»: Гуляющих кабанов засняли в Подмосковье

Стадо кабанят увидели в подмосковном Ногинске
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В подмосковном Ногинске очевидцы засняли стадо диких кабанов, которое вышло к оживленной трассе. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Москвач».



На кадрах видно, как группа поросят копошится у лесополосы неподалеку от Горьковского шоссе. Информация приводится 9 сентября.

«Вот это поросята, разрыли все», — сказал очевидец.
Ранее сообщалось, что кабаны рвутся в Россию из чумной зоны. Речь шла о нестандартной ситуации в Финляндии в связи со вспышкой африканской чумы свиней.

Кроме того, животные напали на огород в одном российском регионе. Подробности — в нашем материале.
Никита Кротов

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