«Разрыли все»: Гуляющих кабанов засняли в Подмосковье
Стадо кабанят увидели в подмосковном Ногинске
В подмосковном Ногинске очевидцы засняли стадо диких кабанов, которое вышло к оживленной трассе. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Москвач».
На кадрах видно, как группа поросят копошится у лесополосы неподалеку от Горьковского шоссе. Информация приводится 9 сентября.
«Вот это поросята, разрыли все», — сказал очевидец.Ранее сообщалось, что кабаны рвутся в Россию из чумной зоны. Речь шла о нестандартной ситуации в Финляндии в связи со вспышкой африканской чумы свиней.
Кроме того, животные напали на огород в одном российском регионе. Подробности — в нашем материале.