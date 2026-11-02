Вылет в тайгу к месту, где медведь убил охотника в Красноярском крае, вновь отменили
Запланированный на понедельник вылет в тайгу к месту, где медведь убил охотника, не состоится. Об этом сообщает РИА Новости.
Вертолёт с группой должен был отправиться к напарнику погибшего, который остался один в Курагинском округе Красноярского края. Изначально спасатели рассчитывали провести эвакуацию 1 ноября, но её отменили из-за нелётной погоды.
В краевом главке МЧС подчеркнули, что в понедельник вылет снова не состоится: погода по-прежнему не позволяет. По предварительным оценкам, на юге Красноярского края ожидается обильный снегопад.
По информации РИА Новости, ранее двое охотников занимались промыслом в тайге в 160 километрах от села Черемшанка. 28 октября медведь убил более опытного из них. Второй мужчина связался с родственниками по спутниковой связи и попросил помощи. Сейчас он находится один в небольшой избушке и ждёт, когда его эвакуируют спасатели МЧС.
Читайте также: