«Вся Европа будет здесь»: Россиянам рассказали про истинную значимость русского языка

03 июня 2026, 15:56

Филолог Елистратов: русский язык живет и прекрасно себя чувствует

Фото: iStock/nito100

Президент России Владимир Путин предложил сделать государственным ежегодный доклад о языковой политике.





Филолог-русист, профессор МГУ Владимир Елистратов в беседе с «Радио 1» назвал инициативу правильной, но предрёк неожиданное будущее. По его словам, Европа «вся придет сюда сама», а русский язык — это «шальной океан», который не нуждается в спасении, но требует к себе живого, человеческого интереса.





«Русский язык ни в чём особо не нуждается. Надо просто жить с ним. Жить языком, так сказать, всячески его холить-лелеять. Он живёт своей жизнью, ничего с этим не сделаешь, он прекрасно себя чувствует», — сказал он.

«Через какое-то время вся Европа будет здесь. Это как будет, как в XVII веке. Просто они все придут сюда. Это будет именно так, а никак иначе», — отметил профессор.

«Русский язык — очень шальной, интересный, яркий, неожиданный. Он предлагает неочевидные новообразовательные вещи. Это очень интересно», — отметил собеседник.