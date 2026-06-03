«Вся Европа будет здесь»: Россиянам рассказали про истинную значимость русского языка
Филолог Елистратов: русский язык живет и прекрасно себя чувствует
Президент России Владимир Путин предложил сделать государственным ежегодный доклад о языковой политике.
Филолог-русист, профессор МГУ Владимир Елистратов в беседе с «Радио 1» назвал инициативу правильной, но предрёк неожиданное будущее. По его словам, Европа «вся придет сюда сама», а русский язык — это «шальной океан», который не нуждается в спасении, но требует к себе живого, человеческого интереса.
«Русский язык ни в чём особо не нуждается. Надо просто жить с ним. Жить языком, так сказать, всячески его холить-лелеять. Он живёт своей жизнью, ничего с этим не сделаешь, он прекрасно себя чувствует», — сказал он.
Обсуждая геополитический контекст и интерес к русскому языку в мире, Елистратов призвал не ориентироваться на сиюминутную политическую конъюнктуру. Он заявил, что через некоторое время ситуация кардинально изменится по историческим меркам.
«Через какое-то время вся Европа будет здесь. Это как будет, как в XVII веке. Просто они все придут сюда. Это будет именно так, а никак иначе», — отметил профессор.
Эксперт призвал создать «большую и красивую» государственную программу для всех языков России, включая те малые наречия, на которых говорят «пять человек где-нибудь на Севере». Елистратов заметил, что за последние десятилетия словообразовательные модели почти не изменились. Проблема, по его мнению, не в лингвистике, а в носителях. Однако сам строй русского языка он охарактеризовал как яркий и перспективный.
«Русский язык — очень шальной, интересный, яркий, неожиданный. Он предлагает неочевидные новообразовательные вещи. Это очень интересно», — отметил собеседник.