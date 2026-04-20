Филолог перечислила самые частые ошибки участников «Тотального диктанта» 2026 года
Кандидат филологических наук Елена Хайлова назвала самые частые ошибки участников «Тотального диктанта» 2026 года. Ее слова передает РИА Новости.
Акция прошла в субботу в 55 странах мира и в онлайн-формате. Текст диктанта в этом году посвятили биографии семьи Александра Пушкина. Главные орфографические трудности, по словам филолога, связаны с написанием одной или двух букв «н» в прилагательных и причастиях, слитным или раздельным написанием «не» со словами разных частей речи, а также с выбором прописной или строчной буквы в именах собственных и нарицательных.
Кроме того, участники ошибались в непроизносимых согласных и непроверяемых гласных в словах «аннулировать», «ассоциация» и «масштаб». Среди устаревших слов сложность вызвало существительное «лейб-гвардия» — его первую часть нужно писать через дефис, но многие писали слитно или раздельно.
Пунктуационные ловушки, в которые попались участники акции, включали различие вводных слов и слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи, а также знаки препинания в сложных предложениях.
