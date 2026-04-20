Филолог перечислила самые частые ошибки участников «Тотального диктанта» 2026 года

20 апреля 2026, 06:57

Филолог Хайлова: Написание «не» со словами создало трудности на «Тотальном диктанте»

Кандидат филологических наук Елена Хайлова назвала самые частые ошибки участников «Тотального диктанта» 2026 года. Ее слова передает РИА Новости.





Акция прошла в субботу в 55 странах мира и в онлайн-формате. Текст диктанта в этом году посвятили биографии семьи Александра Пушкина. Главные орфографические трудности, по словам филолога, связаны с написанием одной или двух букв «н» в прилагательных и причастиях, слитным или раздельным написанием «не» со словами разных частей речи, а также с выбором прописной или строчной буквы в именах собственных и нарицательных.



