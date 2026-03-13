Дело Анатолия Москвина: ученый-филолог более десяти лет тайно извлекал тела детей из могил. Сможет ли «кукольник» выйти на свободу?

13 марта 2026, 03:13

Анатолий Москвин (фото: РИА Новости / Олег Золото)

История Анатолия Москвина по своему драматизму напоминает сюжет психологического триллера. На протяжении более десяти лет мужчина тайно извлекал из могил тела умерших детей и превращал их в своеобразные «куклы». При этом ни соседи, ни знакомые, ни даже родственники долгое время не подозревали о происходящем. Когда правда стала известна, она вызвала мощный общественный резонанс. Сообщения о произошедшем буквально заполнили информационное пространство и стали одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. По итогам расследования Анатолия Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение. ​Подробнее об этом — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и ранние годы: интерес к книгам и иностранным языкам Университет, научная деятельность и интерес к некрополистике От научного интереса к преступной практике «Куклы» из человеческих останков Обыск и обнаружение мумифицированных тел Диагноз и принудительное лечение Состояние Москвина сегодня и слухи о возможном освобождении

Детство и ранние годы: интерес к книгам и иностранным языкам

Фото: istockphoto / LesDaMore

Университет, научная деятельность и интерес к некрополистике

От научного интереса к преступной практике

Фото: istockphoto / alexkich

«Куклы» из человеческих останков

останки подвергались мумификации;

внутрь помещались тряпки и различные мягкие материалы;

тела обшивались капроновыми колготками;

в некоторых случаях внутрь устанавливались музыкальные механизмы, которые начинали играть детские песни при прикосновении.

Обыск и обнаружение мумифицированных тел

Фото: istockphoto / Nomadsoul1

Диагноз и принудительное лечение

Состояние Москвина сегодня и слухи о возможном освобождении

«У Москвина — бредовое расстройство, которое делает его опасным. Такого рода больные страдают от недуга «от люльки до гроба». И если недуг уже проявился, то вылечить его невозможно», — отметила психиатр Мария Касперович.