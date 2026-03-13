Дело Анатолия Москвина: ученый-филолог более десяти лет тайно извлекал тела детей из могил. Сможет ли «кукольник» выйти на свободу?
История Анатолия Москвина по своему драматизму напоминает сюжет психологического триллера. На протяжении более десяти лет мужчина тайно извлекал из могил тела умерших детей и превращал их в своеобразные «куклы». При этом ни соседи, ни знакомые, ни даже родственники долгое время не подозревали о происходящем. Когда правда стала известна, она вызвала мощный общественный резонанс. Сообщения о произошедшем буквально заполнили информационное пространство и стали одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. По итогам расследования Анатолия Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
Детство и ранние годы: интерес к книгам и иностранным языкамАнатолий Москвин родился 1 сентября 1966 года в Нижнем Новгороде, который в тот период носил название Горький. Его родители работали инженерами.
С ранних лет мальчик демонстрировал высокие интеллектуальные способности. Он успешно учился в школе, много времени проводил за чтением и проявлял интерес к изучению иностранных языков. Однако отношения со сверстниками складывались крайне тяжело — одноклассники нередко подвергали его травле.
Одним из событий, которое впоследствии называли переломным в жизни Москвина, стал эпизод, произошедший в подростковом возрасте. Когда ему было 13 лет, он оказался на похоронах своей 11-летней знакомой.
По утверждениям некоторых источников, присутствующие на похоронах подростки устроили своеобразный «шуточный обряд». Москвина заставили поцеловать тело умершей девочки, а на их руки надели медные кольца, символизировавшие брак.
После этого события, как сообщали СМИ, подросток начал утверждать, что ему стали являться видения покойницы. По его словам, она якобы требовала от него изучать магические практики.
Несмотря на появившиеся психологические проблемы, Анатолий Москвин сумел успешно окончить школу и поступить на филологический факультет Московского государственного университета.
Университет, научная деятельность и интерес к некрополистикеВо время обучения в университете интеллектуальные способности Москвина проявились особенно ярко. Он занимался научной работой на кафедре германской и кельтской филологии и готовил диссертационное исследование. Позднее Москвин преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом институте.
Уже в студенческие годы он проявлял интерес к различным оккультным практикам. Москвин вступил в общество люцифериан и называл себя язычником. Окружающие воспринимали его как своеобразного и эксцентричного интеллектуала, не подозревая о том, насколько глубоко он погружён в свои необычные увлечения.
В этот период мужчина начал проводить ритуалы с мёртвыми животными. По имеющимся сведениям, однажды он даже сдавал зачёт, связанный с изучением так называемой «чёрной магии».
Особое место в его интересах заняла некрополистика — исследование кладбищ и мест захоронений. Москвин начал активно изучать кладбища Нижегородской области, объехал более 750 мест захоронений, собирая исторические сведения и архивные данные.
Он публиковал материалы в местной прессе и стал основным автором газеты «Некролог НН». Кроме того, Москвин выступал с лекциями и планировал подготовить масштабное исследование под названием «Нижегородский некрополь».
От научного интереса к преступной практикеПерелом в поведении Москвина произошёл в 2003 году. В этот период, по его собственным словам, у него обострилось желание стать отцом. Из-за низкого уровня дохода он не мог позволить себе усыновление ребёнка из детского дома.
Москвин рассказывал, что после конфликта с родителями, которые не поддержали идею удочерения, он заявил, что намерен заняться «чёрной магией». По его словам, он собирался вступать в контакт с духами умерших детей, мумифицировать их тела и хранить их дома.
Мать, как утверждал Москвин, в ответ на его слова раздражённо заявила, что он может заниматься чем угодно. После этого мужчина начал раскапывать свежие могилы девочек в возрасте от трёх до двенадцати лет. Он действовал крайне осторожно: после извлечения тел приводил могилы в первоначальное состояние, поэтому родственники долгое время не подозревали, что захоронения были вскрыты.
«Куклы» из человеческих останковИз извлечённых тел Москвин создавал своеобразные фигуры, которые сам называл «куклами».
Процесс включал несколько этапов:
- останки подвергались мумификации;
- внутрь помещались тряпки и различные мягкие материалы;
- тела обшивались капроновыми колготками;
- в некоторых случаях внутрь устанавливались музыкальные механизмы, которые начинали играть детские песни при прикосновении.
Москвин фактически вёл с ними подобие семейной жизни. Он устраивал для «кукол» чаепития, отмечал праздники, разговаривал с ними и утверждал, что однажды сможет вернуть им жизнь.
Обыск и обнаружение мумифицированных телДеятельность Москвина продолжалась вплоть до ноября 2011 года. Именно тогда сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его квартире и гараже. В ходе следственных действий они нашли 26 мумифицированных тел детей.
После задержания Москвин активно сотрудничал со следствием и подробно рассказывал о своих действиях. Он утверждал, что, по его мнению, общество относится к умершим детям без должного уважения, «выбрасывая их на кладбище», сохраняя лишь фотографии и личные вещи.
Диагноз и принудительное лечениеПо результатам психиатрической экспертизы Анатолию Москвину поставили диагноз «параноидальная шизофрения». Его привлекли к ответственности по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Надругательство над могилами и телами умерших».
Суд постановил направить мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу сроком на шесть месяцев. Однако в дальнейшем срок лечения неоднократно продлевался — каждые полгода решение пересматривается, и на сегодняшний день лечение продолжается уже более десяти лет.
Состояние Москвина сегодня и слухи о возможном освобожденииНекоторое время назад в интернете начали распространяться сообщения о возможной выписке Анатолия Москвина из психиатрической больницы и его передаче под опеку родственников. Однако пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области опровергла эту информацию. По официальным данным, новых материалов по этому вопросу в суд не поступало.
По имеющимся сведениям, состояние Москвина за годы лечения значительно ухудшилось. Сообщается, что он почти не передвигается самостоятельно, испытывает серьёзные трудности в общении и плохо ориентируется в окружающей обстановке.
«У Москвина — бредовое расстройство, которое делает его опасным. Такого рода больные страдают от недуга «от люльки до гроба». И если недуг уже проявился, то вылечить его невозможно», — отметила психиатр Мария Касперович.
При этом остаётся неизвестным, что именно стало причиной столь серьёзной деградации — прогрессирование психического заболевания или последствия длительного лечения.