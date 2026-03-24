«Всячески подчеркивать»: Стилист дала главный совет по трендам весны 2026

24 марта 2026, 12:13

Стилист Скороходова: тренды весны 2026 строятся на любви к себе

Фото: iStock/Margaryta Basarab

Весна — время пробуждения гардероба от однотонных вещей и замены их на принтованные варианты. Дизайнеры предлагают смелые сочетания фактур: лёгкие шифоны и объёмные кашемиры, драпировки и строгие линии. Также актуальны многослойность в одежде, сочетание пастельных тонов с яркими акцентами.





Стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отметила, что приём многослойности весной приобретает новое звучание.





«Сейчас у нас в моде лёгкие струящиеся ткани — шифон, органза, вискоза. Это перекликается с трендом на прозрачность, но не с тем бельевым, который был достаточно откровенным. Сегодня мы можем платье миксовать с различными накидками, а поверх накидывать ещё свитер», — поделилась она.

«Пожелания — это, конечно же, любить себя. Потому что каждая девушка и женщина прекрасна. Нужно знать свои правильные, грамотные качества и всячески их подчёркивать. Мода — это не сложно, это не обязаловка. В моду нужно играть и к ней нужно подходить легко», — рассказала Скороходова.

«Если завтра мы хотим побыть просто в чём-то объёмном и спокойном — нужно так и делать, ведь гармония в себе — это главное. Мода — это лишь инструмент к вашему счастью, а не самоцель. Любите себя и будьте счастливы», — резюмировала стилист.