«Всё дело в дозе»: Онколог прокомментировал открытие лекарства от рака из морского огурца
Онколог Серяков: лекарство от рака из морского огурца еще исследуется
Открытие учёных Тихоокеанского института биоорганической химии, о котором стало известно на этой неделе, действительно представляет интерес. Речь идёт о токсическом веществе, выделенном из беспозвоночного животного — голотурии, или морского огурца.
Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что из этого животного был выделен один из гликозидов, который оказался токсичным для клеток рака молочной железы.
«Речь идёт о самом агрессивном подтипе — тройном негативном раке, где опций для лечения довольно-таки немного. Эта опухоль не отвечает на гормональную терапию, и для нее практически нет таргетных препаратов. В стандарте рассматриваются варианты химиотерапии, а при более продвинутых стадиях используется ещё и иммунотерапия», — сказал он.
По словам Серякова, в культуре клеток тройного негативного рака гликозид морского огурца оказывает цитотоксический эффект на опухолевые клетки, причём здоровые клетки не страдают. Он подчеркнул, что подобные известия приходят и со всего мира: исследуются различные токсические вещества, в том числе и в Российской Федерации.
«Как в своё время говорил отец медицины Гиппократ, а за ним уже в Средние века швейцарский учёный, врач и алхимик Парацельс, всё — лекарство, всё — яд, всё дело в дозе. И здесь тоже рассматривается вопрос именно о том, какая доза может оказывать цитотоксический эффект на опухолевые клетки», — отметил собеседник.
Он обратил внимание, что в экспериментах с этим гликозидом даже малые дозы подавляли рост и развитие опухолевых клеток. Однако механизм действия ещё предстоит уточнить.
«За счёт чего это — ещё нужно разбираться. За счёт прямого цитостатического действия, практически действия токсина на опухолевые клетки? Или блокады роста сосудов к опухолевой ткани? Или ещё за счёт каких-то механизмов? Или вызывает так называемый апоптоз — программируемую клеточную гибель опухолевых клеток? С этим, конечно же, нужно ещё разбираться. Это самое-самое начало исследования», — резюмировал онколог.
Серяков добавил, что гликозиды известны давно — они есть и у растений, и у животных. По его словам, такие вещества придуманы в живой природе для конкурентной борьбы: одно растение выбрасывает своими корнями токсины и не позволяет расти другим вокруг себя, а животные, содержащие в организме токсины, благодаря этому не становятся добычей.