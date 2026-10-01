«Всё дело в дозе»: Онколог прокомментировал открытие лекарства от рака из морского огурца

01 октября 2026, 12:52

Онколог Серяков: лекарство от рака из морского огурца еще исследуется

Фото: iStock/Christoph Burgstedt

Открытие учёных Тихоокеанского института биоорганической химии, о котором стало известно на этой неделе, действительно представляет интерес. Речь идёт о токсическом веществе, выделенном из беспозвоночного животного — голотурии, или морского огурца.





Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что из этого животного был выделен один из гликозидов, который оказался токсичным для клеток рака молочной железы.





«Речь идёт о самом агрессивном подтипе — тройном негативном раке, где опций для лечения довольно-таки немного. Эта опухоль не отвечает на гормональную терапию, и для нее практически нет таргетных препаратов. В стандарте рассматриваются варианты химиотерапии, а при более продвинутых стадиях используется ещё и иммунотерапия», — сказал он.

«Как в своё время говорил отец медицины Гиппократ, а за ним уже в Средние века швейцарский учёный, врач и алхимик Парацельс, всё — лекарство, всё — яд, всё дело в дозе. И здесь тоже рассматривается вопрос именно о том, какая доза может оказывать цитотоксический эффект на опухолевые клетки», — отметил собеседник.

«За счёт чего это — ещё нужно разбираться. За счёт прямого цитостатического действия, практически действия токсина на опухолевые клетки? Или блокады роста сосудов к опухолевой ткани? Или ещё за счёт каких-то механизмов? Или вызывает так называемый апоптоз — программируемую клеточную гибель опухолевых клеток? С этим, конечно же, нужно ещё разбираться. Это самое-самое начало исследования», — резюмировал онколог.