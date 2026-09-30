Эндокринолог высказалась о вызывающих рак огурцах
Эндокринолог Екатерина Янг назвала утверждения о том, что огурцы вызывают рак, примером опасной дезинформации о продуктах и лекарствах. Об этом она написала в личном блоге.
Специалист подчеркнула, что в социальных сетях нередко распространяются видеоматериалы, созданные с использованием монтажа. В этих роликах намеренно искажается информация о продуктах и лекарствах, что вызывает негативное отношение к ним.
Эндокринолог отметила, что такие видео часто вызывают у граждан необоснованные страхи. Например, люди, которым по медицинским показаниям прописывают препараты на основе глюкагоноподобного пептида-1, такие как «Оземпик» и «Мунджаро», могут не принимать их, узнав о негативных отзывах в интернете. Янг настоятельно рекомендовала не поддаваться панике и не отказываться от назначенного врачом лечения.
Читайте также: