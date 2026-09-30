Эндокринолог высказалась о вызывающих рак огурцах

30 сентября 2026, 17:10

Врач Янг: Утверждения о вызывающих рак огурцах — пример опасной дезинформации

Фото: iStock/SUSANSAM

Эндокринолог Екатерина Янг назвала утверждения о том, что огурцы вызывают рак, примером опасной дезинформации о продуктах и лекарствах. Об этом она написала в личном блоге.