Любителей горячего кофе предупредили о риске одного вида рака
Употребление обжигающе горячего кофе повышает риск развития рака пищевода. Об этом сообщила гастроэнтеролог Шрипати Кету, передает Everyday Health.
По словам медика, термический ожог слизистой рта, горла и пищевода может возникнуть при температуре кофе около 60 градусов Цельсия. Симптомы ожога включают жжение, покраснение, образование пузырей или шелушение слизистой, а также боль при глотании.
Кету сослалась на исследование, которое показало, что у людей, пьющих очень горячие напитки, риск развития плоскоклеточного рака пищевода примерно в три раза выше. Основная причина заключается в том, что постоянное термическое повреждение слизистой оболочки пищевода приводит к её регенерации. Это в конечном итоге способно вызвать рак.
Гастроэнтеролог добавила, что опасность представляет именно высокая температура напитка, а не его состав. Для уменьшения последствий ожога она рекомендовала выпить прохладной, но не ледяной воды, прополоскать горло солевым раствором, принять безрецептурное обезболивающее и в течение нескольких дней избегать острой, кислой, твёрдой и горячей пищи.
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