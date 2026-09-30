Любителей горячего кофе предупредили о риске одного вида рака

30 сентября 2026, 09:03

Врач Кету: Употребление горячего кофе повышает риск развития рака пищевода

Фото: iStock/iWichy

Употребление обжигающе горячего кофе повышает риск развития рака пищевода. Об этом сообщила гастроэнтеролог Шрипати Кету, передает Everyday Health.