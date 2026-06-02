«Всё есть яд»: Диетолог рассказал, как питание влияет на риск инфаркта

Диетолог Пристанский: диеты могут привести к инфаркту и диабету

2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Парадокс: в мире, где полки ломятся от еды, а соцсети пестрят советами «убрать всё» или «есть только гречку», люди всё чаще теряют ориентиры.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему диеты — это не про здоровье, а главный враг — не булка, а собственная неумеренность.





«В погоне за стройным телом многие готовы исключить из рациона целые группы продуктов: мясо, углеводы, жиры. Однако именно такие "чистки" — самый верный маркер того, что перед вами некомпетентный специалист. Если человек рекомендует полностью убрать мясные продукты, углеводы или жиры — это редфлаг. Исключение большого ряда нутриентов из питания — это сразу к врачу. Причём к психиатру для одного, к гастроэнтерологу для другого», — предупредил он.

«Переедание ведёт к ожирению, а затем к инфарктам и диабету. Но и голодание, и жёсткие ограничения вредны не меньше. Лучший поток нутриентов, витаминов, микроэлементов — из еды, а не из БАДов. Из пищи поступают более полноценные аминокислоты, витамины, и телом они воспринимаются проще», — пояснил Пристанский.