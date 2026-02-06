«Всё не так страшно»: Синоптик рассказал, когда в Москву и область придет оттепель

06 февраля 2026, 15:40

Синоптик Шувалов: оттепель в Москве и Подмосковье может быть 12-14 февраля

Фото: iStock/Irina Kononova

Крещенские морозы — позади, а впереди последний месяц зимы. Чем москвичей и жителей области удивит природа?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» успокоил москвичей: нынешняя зима — далеко не рекордсмен по холодам, а впереди — ровная погода и даже возможная оттепель.





«В январе 2010-го года средняя температура была −14,5°C. А в этом январе было всего лишь −8,5°C. Так что, надо просто хорошо покопаться в памяти. Что касается нынешних морозов, то и они не бьют исторических рекордов, которые в Москве, как правило, начинаются за отметкой в −30°С и остались в XX веке. Но особенность этой зимы — аномально большое количество снега», — отметил он.

«Нас ждёт достаточно ровная погода с −15°C ночью, а днем — повыше. Возможно, придет оттепель 12–14 февраля. Но нет уверенного прогнозирования», — резюмировал Шувалов.