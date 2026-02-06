Синоптик Леус: Период аномальных морозов в Москве подошел к финалу
Период экстремальных морозов в Москве завершен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его прогнозу, до конца второй декады февраля таких сильных морозов в Москве и Подмосковье больше не ожидается.
«Период экстремальных морозов подошел к финалу. Несмотря на более морозные ожидания, минимум минувшей ночи в Москве составил -15,9 °С, так что на первом месте в списке самых холодных дней нынешней зимы остается 3 февраля с результатом в -21,6 °С», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Леуса.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил RT, что ночные морозы в -20 °С и ниже вернутся в столичный регион после выходных.
Он отметил, что после выходных в понедельник и вторник следующей недели ночная температура вновь опустится до -17...-22 °С.
«Температура в целом будет ниже климатической нормы: в выходные где-то на 4-6 градусов, в начале следующей недели на 6-8 градусов. При этом в субботу и воскресенье стоит ожидать небольшой снег», — уточнил синоптик.
Ильин добавил, что в юго-восточных районах региона возможны более интенсивные снегопады. Атмосферное давление в выходные упадёт до 740 мм.