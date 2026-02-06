Синоптик Леус: Период аномальных морозов в Москве подошел к финалу

06 февраля 2026, 11:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Период экстремальных морозов в Москве завершен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.





По его прогнозу, до конца второй декады февраля таких сильных морозов в Москве и Подмосковье больше не ожидается.





«Период экстремальных морозов подошел к финалу. Несмотря на более морозные ожидания, минимум минувшей ночи в Москве составил -15,9 °С, так что на первом месте в списке самых холодных дней нынешней зимы остается 3 февраля с результатом в -21,6 °С», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Леуса.

«Температура в целом будет ниже климатической нормы: в выходные где-то на 4-6 градусов, в начале следующей недели на 6-8 градусов. При этом в субботу и воскресенье стоит ожидать небольшой снег», — уточнил синоптик.