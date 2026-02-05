«Морозы вернутся»: Синоптик рассказала, когда потеплеет в Москве
Синоптик Позднякова: морозы в Москве продержатся минимум до середины февраля
Аномальные морозы в Москве и Подмосковье сохранятся до середины февраля. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, на предстоящих выходных в столичном регионе ожидается кратковременное потепление. В субботу на протяжении большей части суток будет идти снег.
«Повышение температуры и снег мы ожидаем в субботу-воскресенье. Дневная температура уже будет около -10 °С, а ночная — до -15…-17 °С. То есть температура останется ниже нормы, но на 5–6 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».
Однако она уточнила, что на следующей неделе температура вновь опустится. Пока ждать температурного режима, близкого к климатической норме, не приходится, заключила синоптик.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил для RT, что приступ аномальных холодов на этой неделе не был последним для столичного региона, а 20-градусные морозы вернутся уже в середине февраля.
«Где-то 14—17 февраля можно ждать повторения 20-градусных морозов», — спрогнозировал эксперт.