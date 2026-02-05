«Морозы вернутся»: Синоптик рассказала, когда потеплеет в Москве

05 февраля 2026, 13:48

Синоптик Позднякова: морозы в Москве продержатся минимум до середины февраля

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Аномальные морозы в Москве и Подмосковье сохранятся до середины февраля. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, на предстоящих выходных в столичном регионе ожидается кратковременное потепление. В субботу на протяжении большей части суток будет идти снег.





«Повышение температуры и снег мы ожидаем в субботу-воскресенье. Дневная температура уже будет около -10 °С, а ночная — до -15…-17 °С. То есть температура останется ниже нормы, но на 5–6 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Где-то 14—17 февраля можно ждать повторения 20-градусных морозов», — спрогнозировал эксперт.