Всё тайное станет явным: астролог Лебеденко рассказала, что ждет каждый знак зодиака с 16 по 22 марта
На этой неделе звезды советуют не бояться экспериментов в делах и смелых поступков в личной жизни. Самое время менять рутину на творчество, а пассивность — на активную позицию. Об этом в эксклюзивной беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере надо разрабатывать оригинальные идеи. Благоприятно новаторство и применение уникальных знаний. В любви хороша активная и смелая позиция. Надо стремиться к обновлению в отношениях. В сфере здоровья необходимо уделить внимание профилактике заболеваний. Полезны диеты и ограничения в питании.
Особые рекомендации для каждого знака зодиакаОвен захочет поменять всё к лучшему. Ему надо быть в себе поувереннее. Цели и их реализация не должны содержать неясных моментов.
Тельцу полезно освоить новое хобби и развивать свои интересы. Увлечения подарят радость.
Близнецы будут заняты в интенсивной общественной деятельности. Они станут популярнее.
Для Рака важна стабильность. Ему хорошо проявлять ответственность и пересмотреть своё окружение.
Лев получит новое назначение должности. Его ждёт успех и заслуженное признание.
Деве благоприятно заняться духовным развитием и самоизменениями. Ей надо воспользоваться счастливым случаем.
Весы обновят круг своего общения. У них появятся интересные, надёжные друзья.
Скорпион узнает то, что было от него тщательно скрыто. Ему надо проявить мудрость и дальновидность.
Стрелец должен контролировать ревность и направлять свою энергию на полезные дела.
Козерогу любознательность и любопытство помогут в освоении новой информации и приобретения нужного опыта.
Водолею лучше ориентироваться на длительное сотрудничество и перспективу.
Рыбам надо быть скромнее и сдержаннее. Чувство собственного достоинства поможет преодолеть трудности.