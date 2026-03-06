Маврикиев день 7 марта: как привлечь в дом счастье, избежать разлада в семье и сохранить здоровье, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 7 марта отмечается Маврикиев день. Такое название появилось потому, что православная церковь в это время чтит память святого Маврикия и семидесяти воинов, мучеников Апамейских. На Руси этот день всегда ждали с особым нетерпением — считалось, что именно на Маврикия с южных краев возвращаются грачи, скворцы и ласточки, принося на своих крыльях долгожданную весну. О приметах, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКак это часто бывает, народный праздник вобрал в себя как церковную историю великомучеников, так и древние, дохристианские верования славян, связанные с пробуждением природы.
7 марта Православная церковь вспоминает подвиг святых мучеников Апамейских. В начале IV века, во времена жестоких гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии, в сирийском городе Апамея служил военачальник Маврикий. Вместе с сыном Фотином и семьюдесятью преданными воинами он тайно исповедовал христианство.
Когда об этом донесли императору, он пришел в ярость. Воинов схватили и подвергли изощренным пыткам, пытаясь заставить отречься от Христа. На глазах Маврикия казнили его сына Фотина, но даже это не сломило дух верующих. Тогда разгневанный правитель приказал отвести мучеников на болотистое место между двух рек, обмазать их тела медом и привязать к деревьям. В летнюю пору там было несметное количество комаров, оводов и ос, которые нещадно жалили привязанных.
Десять дней воины терпели невыносимые муки, но продолжали молиться, пока Господь не призвал их к себе. Даже после смерти император не успокоился — он приказал обезглавить тела и бросить их без погребения, но местные христиане тайно похоронили останки святых.
Ныне частицы мощей святого Маврикия и его дружины находятся на Кипре, в архиепископии Никосии. Этим мученикам молятся об укреплении в вере, о даровании мужества в трудных обстоятельствах и защите от врагов видимых и невидимых. В народном же сознании суровый образ воина-страдальца соединился с ожиданием весеннего обновления, а птицы, возвращающиеся домой сквозь любые преграды, стали символом победы жизни над смертью.
Традиции дняВ народном сознании Маврикиев день был точкой отсчета нового сельскохозяйственного года. Наши предки верили, что именно 7 марта природа делает решительный шаг от зимы к лету.
Главной приметой дня был прилет птиц. Увидеть грача, скворца или ласточку считалось огромной удачей. «Ранние ласточки — к счастливому году», — говорили в народе. Поэтому крестьяне заранее готовились к встрече дорогих гостей, мастерили и развешивали скворечники, рассыпали по дворам зерно и хлебные крошки. Существовало поверье, что тот член семьи, кто первым заметит прилетевших грачей, будет счастлив весь год.
Особый ритуал существовал для женщин. Если девушка или женщина видела первую ласточку, она должна была немедленно умыться молоком. Считалось, что это придаст лицу белизну, свежесть и красоту на долгие годы, а жизнь наполнит счастьем и любовью.
Пока дороги еще были скованы утренним морозцем и не превратились в непролазную грязь, крестьяне спешили вывезти на поля навоз, скопившийся за зиму. Это было важнейшее мероприятие, залог будущего урожая. При этом следили, чтобы день вывоза не совпал с новолунием или полнолунием, иначе удобрение, по поверьям, не принесет пользы.
В южных регионах хозяйки начинали сеять капусту на рассаду, веря, что посаженная в Маврикиев день она не будет тронута гусеницами.
Завершался день традиционной трапезой. Главным блюдом на столе была так называемая «черная уха». Это был сытный суп из недорогой рыбы (карася, карпа, леща), который варили не на обычной воде, а на огуречном рассоле с добавлением кореньев и пряностей. Из-за рассола бульон получался мутноватым и темным, отсюда и название.
Народные запретыКак и любой другой праздник народного календаря, Маврикиев день был окружен множеством запретов, призванных уберечь человека от бед и напастей.
- Самым строгим табу были ворожба и любые любовные привороты. Считалось, что гадания и магические обряды в этот день могут обернуться страшными болезнями и нищетой для того, кто их проводит, и для его семь;
- Под строгим запретом были шитье, вязание и любое рукоделие. Наши предки верили, что, занявшись вышивкой 7 марта, женщина может «вышить» измену и скандалы в своей семье;
- Нельзя было вытираться чужим полотенцем. Считалось, что вместе с влагой можно перенять на себя все чужие беды, болезни и негатив;
- Согласно приметам, нельзя было зажигать в доме свечи — это сулило большие неудачи и горькую жизнь. Также под запретом была уборка: мести пол веником означало «вымести» из избы всё благополучие и достаток;
- Особые предписания касались мужчин и женщин. Представителям сильного пола категорически запрещалось первыми здороваться с женщинами — чтобы не потерять в семье уважение, можно было лишь молча кивнуть. Женщинам нельзя было показывать пальцем на летящую ласточку, иначе можно было лишиться красоты. Супругам, особенно прожившим вместе менее года, нельзя было в этот день спать раздельно — это могло привести к разводу;
Приметы
- Если в этот день холодно и сухо — лето будет дождливым, зато осень порадует теплом;
- Туманный день 7 марта предвещал дождливое и прохладное лето;
- Снег в Маврикиев день — весна задержится, и тепла придется ждать еще долго;
- Характер снежного покрова тоже имел значение: гладкий снег на полях сулил неурожайный год, а вот рыхлый, ноздреватый снег — к богатому урожаю хлебов;
- Ранний прилет птиц (грачей и ласточек) не просто радовал глаз, но и служил верным знаком того, что весна будет дружной и скорой, а год — благополучным.