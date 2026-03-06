06 марта 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 7 марта отмечается Маврикиев день. Такое название появилось потому, что православная церковь в это время чтит память святого Маврикия и семидесяти воинов, мучеников Апамейских. На Руси этот день всегда ждали с особым нетерпением — считалось, что именно на Маврикия с южных краев возвращаются грачи, скворцы и ласточки, принося на своих крыльях долгожданную весну. О приметах, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Самым строгим табу были ворожба и любые любовные привороты. Считалось, что гадания и магические обряды в этот день могут обернуться страшными болезнями и нищетой для того, кто их проводит, и для его семь;

Под строгим запретом были шитье, вязание и любое рукоделие. Наши предки верили, что, занявшись вышивкой 7 марта, женщина может «вышить» измену и скандалы в своей семье;

Нельзя было вытираться чужим полотенцем. Считалось, что вместе с влагой можно перенять на себя все чужие беды, болезни и негатив;

Согласно приметам, нельзя было зажигать в доме свечи — это сулило большие неудачи и горькую жизнь. Также под запретом была уборка: мести пол веником означало «вымести» из избы всё благополучие и достаток;

Особые предписания касались мужчин и женщин. Представителям сильного пола категорически запрещалось первыми здороваться с женщинами — чтобы не потерять в семье уважение, можно было лишь молча кивнуть. Женщинам нельзя было показывать пальцем на летящую ласточку, иначе можно было лишиться красоты. Супругам, особенно прожившим вместе менее года, нельзя было в этот день спать раздельно — это могло привести к разводу;

Приметы