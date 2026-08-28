«Второе рождение»: Стало известно, почему малоинвазивные операции становятся золотым стандартом

28 августа 2026, 18:25

Врач Маркитан: малая инвазивная хирургия переживает второе своё рождение

Фото: iStock/Iryna Inshyna

Почему врачи теперь стремятся не просто вылечить, а как можно быстрее вернуть пациента к работе? Специалисты утверждают, что обновление хирургического оборудования превратило серьезные вмешательства в органосохраняющие процедуры с минимальным восстановительным периодом.





Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан в беседе с «Радио 1» рассказал, почему слово «операция» перестало пугать пациентов. По его словам, хирургия переживает кардинальные изменения благодаря новой технике и смене подхода к лечению. Теперь врачи ставят во главу угла не просто удаление болезни, а скорость восстановления и сохранение органов.





«На сегодняшний день малая инвазивная хирургия, наверное, переживает второе своё рождение. Связано это прежде всего с обновлением парка оборудования и попыткой медицинского персонала уменьшить время пребывания пациента в стационаре», — сказал он.

«Уменьшается болевой синдром, меньше используется медикаментов, происходит ранняя активизация пациента — и раннее его возвращение в строй. Всё позволяет уменьшить сроки пребывания в стационаре», — объяснил врач.