Врач раскрыла, о чем говорят желтые ногти
Врач-дерматовенеролог Мария Кызымко предупредила, что изменения цвета, структуры и формы ногтей могут сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма, включая анемию, эндокринные патологии и грибковые инфекции. Об этом пишет РИАМО.
По словам эксперта, бледный оттенок ногтевых пластин нередко указывает на проблемы с кровообращением, сердечную недостаточность или дефицит железа. Желтизна, в свою очередь, может быть следствием онихомикоза, легочных заболеваний или сбоев в работе эндокринной системы.
Множественные белые полосы на ногтях, как правило, свидетельствуют о нехватке цинка или белка. Вогнутая ложкообразная форма (койлонихия) чаще всего является классическим признаком выраженной железодефицитной анемии.
Особое внимание врач обратила на ломкость и расслаивание: такие симптомы могут сопутствовать гиповитаминозу (недостатку витаминов A, E, группы B и биотина), гипотиреозу или дефициту железа. Однако не исключено и агрессивное внешнее воздействие — частое использование гель-лака или контакт с бытовой химией. Продольные борозды обычно носят возрастной или наследственный характер, но их внезапное появление в большом количестве может говорить о нарушении питания ногтевого ложа вследствие внутренних болезней.
Специалист подчеркнула, что принимать витамины самостоятельно категорически не рекомендуется — это может усугубить ситуацию. Назначения должен делать только врач на основе результатов обследования.
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