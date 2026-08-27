Врач раскрыла, о чем говорят желтые ногти

27 августа 2026, 20:57

Врач Кызымко: желтые ногти часто говорят о грибковой инфекции

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Врач-дерматовенеролог Мария Кызымко предупредила, что изменения цвета, структуры и формы ногтей могут сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма, включая анемию, эндокринные патологии и грибковые инфекции. Об этом пишет РИАМО.