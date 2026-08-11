«Ночь на дереве провел»: доктор Мясников рассказал, как спасался от медведей

11 августа 2026, 14:00

Врач Мясников рассказал о медведях, которые пугали его в тайге

Александор Мясников (Фото: Telegram @drmyasnikov)

Врач и телеведущий Александр Мясников, находясь на отдыхе в тайге, рассказал о встречах с медведями. Об этом он написал в своем телеграм-канале.





Телеведущий выложил видео, снятое с борта вертолета над лесом, где бежит медведь. Мясников заявил, что предвидит комментарии о том, что он заставляет животных бояться, и решил ответить на них заранее.

«Опять найдутся люди: "Мишек жалко, вы их пугаете". Так вот сколько они меня пугали — не пересказать! И ночь на дереве провел, и в лодку от них прыгал — все было! Так что пусть и они чуток побегают», — сказал доктор.