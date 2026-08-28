Врач назвал продукты для поддержания иммунитета в осенний период
Терапевт Лишин: в осенний период организму нужны витамины
В осенний период в рацион стоит включить сезонные овощи и фрукты. Такой совет дал врач-терапевт Виктор Лишин.
В беседе с RT эксперт уточнил, что больше всего витаминов содержится в овощах и фруктах, которые растут в регионе проживания, а не в привезенных издалека. Однако злоупотреблять ими тоже не нужно.
«Овощи и фруктоза во фруктах тоже могут быть вредны в большом количестве. Могут быть проблемы с пищеварением», — предупредил Лишин.
Тем временем юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала Москве 24, что работодатель может установить запрет на еду за рабочим столом в локальном нормативном документе.
«В трудовом законодательстве РФ нет прямого запрета на употребление пищи на рабочем месте. Поэтому наказать как-то сотрудника за то, что он пил, к примеру, чай или остался обедать прямо за компьютером, нельзя», — отметила эксперт.
Однако работодатель может запретить принимать пищу за рабочим столом или прописать, какую именно еду нельзя приносить в офис. Если такой запрет установлен, а сотрудник его нарушил, может последовать дисциплинарное наказание.