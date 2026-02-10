«Втютюрить залежавшиеся товары»: Депутат Милонов раскритиковал День всех влюбленных

10 февраля 2026, 12:16

Депутат Милонов: День святого Валентина никакого отношения к РФ не имеет

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Приближается 14 февраля — День всех влюбленных. История этого самого романтичного праздника насчитывает не одно столетие. При этом кем был сам святой Валентин, доподлинно неизвестно — есть вероятность, что это собирательный образ.





Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что продвижение праздника святого Валентина — это коммерческая история.





«Тут уже дело не в празднике и не в его идеологическом наполнении. Это просто день распродаж. Естественно, что коммерсанты всех мастей активно используют этот бренд для того, чтобы повышать продажи. Они таким образом монетизируют свои огромные маркетинговые ресурсы», — сказал он.

«Празднование Дня святого Валентина в торговых местах напрямую противоречит закону, который регулирует деятельность религиозной организации. Католическая церковь уже не празднует этот день. Она отказалась, поскольку коммерсанты опошлили его до невозможности. Не разрешено отмечать этот день. Давайте честно: день распродаж, когда хотят втютюрить побольше залежавшихся товаров, потому что придумали какой-то праздник специальный», — резюмировал Милонов.