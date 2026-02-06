«Сидеть на двух стульях неудобно»: В ГД прокомментировали запрет на въезд в РФ Сабурову
Депутат Милонов: Нурлан Сабуров не смог усидеть на двух стульях
Запрет на въезд в Россию стендаперу Нурлану Сабурову вряд ли связан с его позицией по СВО, поскольку за мнение в России не сажают. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, 6 февраля стало известно, что Сабурова задержали в аэропорту Внуково по прилету из Дубая. Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Ограничение начало действовать с 30 января этого года. По предварительным данным, введение запрета на въезд связано с критикой специальной военной операции на Украине и с нарушением налогового законодательства.
«Знать мы этого не можем. Люди по-разному высказываются в отношении СВО. У нас вообще демократическая страна. У нас за мнение никого не сажают, поверьте», — подчеркнул Милонов в разговоре с «Постньюс».
Он добавил, что лично предлагал Сабурову окончательно определиться со своим отношением к российской специальной операции на Украине и действиям властей страны, поскольку «сидеть на двух стульях очень неудобно».
«Но он, к сожалению, видимо, этого не стал делать», — заключил Милонов.
По данным источника RT, знакомого с ситуацией, Сабурова собирались задержать ещё 3 февраля во время его прилёта в Екатеринбург. Однако выступление комика отменили, и в Екатеринбург он не полетел.