«Пример необразованности»: Милонов предложил пугать малочитающую молодежь Каей Каллас

30 января 2026, 12:10

Милонов: школьникам надо показывать Каю Каллас, чтобы дети больше читали

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Сегодня подростки мало читают. Для того чтобы они знали, чем это может обернуться, им в качестве примера необразованности можно показывать главу евродипломатии Каю Каллас. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.





Напомним, Каллас заявила, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной». При этом назвать книгу, которую она читает сейчас, чиновница не смогла.



В этой связи Милонов вспомнил поэта Владимира Маяковского, который написал «Что такое хорошо и что такое плохо» для приучения детей к мытью рук и хорошему поведению. Так и с Каллас, добавил депутат.





«Книги — это, конечно, ворота, дорога к уму. То, что сейчас, к сожалению, подростки мало читают. Можно показывать на уроках Каю Каллас. Видите, вот отказ от чтения, отказ от соприкосновения с носителями, с гениальными носителями, приводит к такому», — подчеркнул Милонов в беседе с «Газетой.Ru».