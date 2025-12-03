03 декабря 2025, 13:20

Фото: iStock/Svetlana Krayushkina

Каждый год 4 декабря православные верующие отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот день символизирует начало служения Девы Марии и её особую роль в христианстве. Подробнее о традициях, приметах и запретах — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Значение праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы — церковные традиции 4 декабря Народные традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/Ivan MurauyouIvan Murauyou



Значение праздника

Фото: iStock/Aleksandr Golubev



Введение во храм Пресвятой Богородицы — церковные традиции 4 декабря

В этот особенный день в православных храмах проходят праздничные службы. Люди собираются на малую вечерню, утреню, часы и главное событие — Божественную литургию. Священники надевают голубые одеяния, которые символизируют чистоту и невинность Богородицы;

Во многих семьях родители приводят своих детей на первую исповедь. По православным традициям, они могут участвовать в этом таинстве с семилетнего возраста. Это важный шаг на их духовном пути;

Праздник Введения также знаменует старт подготовки к Рождеству Христову. На утрене начинают звучать песни, такие как «Христос рождается — Славьте». Эти мелодии создают у верующих радостное настроение и настраивают на главное христианское торжество.

Народные традиции дня

Фото: iStock/alekskai52



Народные запреты

Что нельзя делать 4 декабря по народным поверьям:

Не стоит суетиться или торопиться с делами. Это может привести к неудачам;

Уборка в доме в этот день нежелательна. Можно нечаянно «вымести» удачу и благополучие;

Не занимайтесь рукоделием. Это может привлечь болезни;

Не давайте деньги в долг. Это сулит финансовые проблемы;

Не повышайте голос на людей и животных. Это может негативно сказаться на их здоровье;

Не копайте землю. Это может грозить неурожаем в следующем году.

Приметы