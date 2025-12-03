Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: почему нельзя убираться, давать в долг и повышать голос, народные приметы
Каждый год 4 декабря православные верующие отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот день символизирует начало служения Девы Марии и её особую роль в христианстве. Подробнее о традициях, приметах и запретах — в материале «Радио 1».
История праздникаВведение во храм — самый поздний из двунадесятых праздников, который начали отмечать отдельно только в VIII веке. Раньше его связывали с Рождеством Богородицы. Празднование возникло в Константинополе и сначала не имело особого торжественного богослужения. Лишь в X–XI веках праздник стал важным церковным событием. Согласно преданию, праведные Иоаким и Анна долго мечтали о ребенке. Они молились и обещали посвятить своего малыша Богу. В ответ на их молитвы родилась девочка, которую назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители отвезли её в Иерусалимский храм, чтобы выполнить данное обещание. Там их встретили священники, включая первосвященника Захария, отца Иоанна Предтечи.
Когда маленькая Мария подошла к храму, она самостоятельно поднялась по крутым ступеням, что удивило взрослых. Захария, дождавшись её наверху, ввел девочку в святая святых — место, куда раз в год мог входить только первосвященник. Столь вопиющее нарушение устоев объяснялось особым видением, полученным Захарией, из которого он узнал о будущей миссии Марии.
В храме Пресвятая Дева жила среди благочестивых женщин до 15 лет. Затем священники посоветовали ей выбрать мужа и покинуть храм. Но Мария решила посвятить себя Богу и приняла обет целомудрия. Тогда Захария предложил ей обручиться с праведным вдовцом Иосифом, который стал хранителем её обета. После свадьбы они уехали в Назарет, где девушка узнала радостную весть о рождении Сына Божьего.
Значение праздникаПраздник Введения во храм символизирует преданность Богу и готовность к духовным испытаниям. В этот день священники говорят о важности участия в церковной жизни, очищения души и искреннего покаяния.
С богословской точки зрения, вход Марии в храм означает связь небесного и земного. Это событие стало началом пути, по которому в мир пришёл Спаситель. Интересно, что первосвященник Захария допустил Деву Марию в святая святых, хотя храм уже много раз подвергался нападениям. После вавилонского пленения (597–538 годы до н.э.) он лишился одной из главных реликвий — Ковчега Завета. Святая святых осталась пустой. Поэтому введение юной Марии в эту священную часть храма стало очень важным моментом. Будущая Матерь Божия стала живым Ковчегом Нового Завета, который предвещал приближение Рождества Христова.
Введение во храм Пресвятой Богородицы — церковные традиции 4 декабря
- В этот особенный день в православных храмах проходят праздничные службы. Люди собираются на малую вечерню, утреню, часы и главное событие — Божественную литургию. Священники надевают голубые одеяния, которые символизируют чистоту и невинность Богородицы;
- Во многих семьях родители приводят своих детей на первую исповедь. По православным традициям, они могут участвовать в этом таинстве с семилетнего возраста. Это важный шаг на их духовном пути;
- Праздник Введения также знаменует старт подготовки к Рождеству Христову. На утрене начинают звучать песни, такие как «Христос рождается — Славьте». Эти мелодии создают у верующих радостное настроение и настраивают на главное христианское торжество.
Народные традиции дняНа Руси Введение считали «бабьим» праздником, как и Покров, день Параскевы Пятницы и память мучениц Екатерины и Варвары. В это время женщины верили, что Дева Мария помогает им в домашних делах и защищает от бед. 4 декабря ассоциировалось с приходом зимы. Если снег уже лег, в деревнях начинали кататься на санях. Первые с горы всегда съезжали молодожены, которые только что обвенчались в церкви.
В старину этот день отмечали первым зимним рынком. Ярмарки открывались сразу после литургии, часто возле храмов. Там можно было купить много интересного, но особенно пользовались спросом сани — как простые, так и украшенные резьбой. Продавали также конную упряжь и вкусные угощения: горячие пирожки, соленья и сбитень. Крестные родители в этот праздник уделяли внимание своим крестникам. Они приносили подарки и угощения, чтобы порадовать детей. Таким образом, Введение во храм Пресвятой Богородицы стало важным и радостным событием для многих людей на Руси.
Народные запретыВ этот день важно быть в хорошем настроении и с чистыми помыслами. Нельзя ругаться, сквернословить или сплетничать. Помните, что негативные слова могут привлечь неприятности. 4 декабря — также день начала Рождественского поста. В это время запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена, даже если праздник выпадает на среду или пятницу.
Что нельзя делать 4 декабря по народным поверьям:
- Не стоит суетиться или торопиться с делами. Это может привести к неудачам;
- Уборка в доме в этот день нежелательна. Можно нечаянно «вымести» удачу и благополучие;
- Не занимайтесь рукоделием. Это может привлечь болезни;
- Не давайте деньги в долг. Это сулит финансовые проблемы;
- Не повышайте голос на людей и животных. Это может негативно сказаться на их здоровье;
- Не копайте землю. Это может грозить неурожаем в следующем году.
Приметы
- Лютый мороз — к снегопаду в ближайшие дни;
- Облачная погода — к резкому похолоданию;
- Иней на деревьях — предвещает теплое лето;
- Пасмурный день — к богатому урожаю;
- Вороны каркают весь день — к ненастной погоде.